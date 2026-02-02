Andreea Antonescu a dezvăluit ce sentiment de libertate o încearcă acum și cât de mult s-a regăsit în Statele Unite ale Americii.

„Da, pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi „mai bine”, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie.

România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click.

Întrebată ce o face fericită, Andreea Antonescu a răspuns sincer. „Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele”, a mai adăugat Andreea Antonescu.

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Andreea Antonescu a emoționat internetul după ce a publicat o imagine rară cu fostul soț Traian Spak și fiicele ei, Sienna și Venice Victoria. Fotografia surprinde armonia din familia lor, demonstrând că relațiile au rămas frumoase și după despărțire, mai ales de când artista s-a mutat în America.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE