Ce se întâmplă cu Dida Drăgan, după ce în urmă cu câțiva ani a decis să înceapă o viață nouă în Elveția. „Nu este defăimător să cânți prin cârciumi”

„Nu am cântat niciodată, în viața mea, în bărci sau prin restaurante. Eu cânt doar la radio, în televiziune și unde am un concert, atâta tot. Nimic mai mult.

Eu nu sunt un interpret care cântă prin localuri. Eu sunt lumea cuvântului și îmi fac meseria cu multă credință. Pentru mine nu contează bazarul de hârtie. Nu este defăimător să cânți prin cârciumi, doar că eu nu știu să fac asta.

Îmi doresc ca primăvara aceasta să vină cu multă pace pentru omenire. Nu să ajung să îngheț de frică când schimb pe un program sau pe altul. În rest sunt bine, sunt sănătoasă, acum sunt în România, mă pregătesc să plec la o filmare la televiziune. De acum o să stau tot timpul aici, în țară, în România”, a declarat Dida Drăgan pentru Click!

Recent, cântăreața a mărturisit cât de importantă este cariera sa profesională. „Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele… totul trebuie să iasă perfect. Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici.

Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus… Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta”, a declarat artista pentru sursa citată.

