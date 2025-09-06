Scandalul dintre Gabi Bădălău și fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu, continuă. Artista a declarat recent că omul de afaceri ar avea datorii uriașe, în valoare de 200.000 de euro, la pensia alimentară pentru cei doi copii ai lor. Contactat în legătură cu acuzațiile, Bădălău a ținut să clarifice situația și a adoptat o atitudine pașnică.

„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu am nimic de promovat. Nu-mi doresc să-mi rezolv problemele în presă. Am multe de făcut. Trebuie să fiu liniștit ca să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei. Îmi doresc să am o Claudia liniștită, ca să stea cu copiii mei liniștită”, a declarat acesta pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău susține că i-a dat mulți bani cash Claudiei Pătrășcanu

Acesta a subliniat că nu există niciun document oficial care să ateste o asemenea datorie și a precizat că el este cel care plătește școala privată a copiilor, precum și alte cheltuieli importante. „Ar fi foarte simplu pentru mine să-ți dau acum un tabel cu toate plățile către doamna, care sunt enorme. Dar asta înseamnă circ prin ziare. Și nu vreau. La bancă se vede clar câți bani i-am virat Claudiei. Copiii mei știu că eu plătesc tot. La fel și instanța, pentru că am depus toate documentele”, a adăugat acesta.

Și a continuat: „Judecătoria Sectorului 6 a stabilit inițial o pensie de 700-800 de lei, care nu era corectă. De când am divorțat, eu am plătit singur scoala privată, plus bani pentru Claudia prin OP. Dar și mult cash, până m-am deșteptat.

I-am dat de 10 ori mai mult decât pensia stabilită în instanță. A făcut apel că nu i-a convenit decizia instanței. Judecătorii au decis, din pozele depuse de ea cu așa-zisa viață a mea extravagantă și datorită dividentelor din anul respectiv, că eu trebuie să plătesc 4.000 de euro pe lună. Dar aceste dividente fluctuează. Nu-s fixe într-o societate.

Ea vrea ca eu să achit tot, și școala, și antrenamentele de fotbal, și altele, plus acești 4.000 de euro. Conform pronunțării date, de când ne judecăm, eu ar trebui să-i dau 4.000 de euro pe lună, pentru ultimii trei ani. Mi-a pus poprire pe conturi, că am să-i plătesc 120.000 de euro. Am depus în instanță OP-urile că am plătit mai mult de atât. Și am cerut suspendarea executării. Instanța va decide dacă și cât mai am de dat”.

Gabi Bădălău a fost prezent în prima zi de școală a copiilor săi

Mai mult, omul de afaceri a fost prezent, vineri, la Constanța, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, alături de fosta sa soție și de cei doi băieți. Cei mici vor continua studiile la aceeași școală privată, unde tatăl lor acoperă costurile.

„Da, copiii sunt la Cambridge. Eu sunt cel care achită tot. Datoria mea de tată e să am grijă de copii, să-i am la școli bune, să fie educați”, a adăugat acesta.

În privința proceselor din instanță, Bădălău a spus că va lăsa legea să decidă, menționând că toate aspectele legate de custodie și pensie alimentară sunt în derulare de mai mulți ani.

