Stabilită de mulți ani în Dubai, sora Monicăi Gabor și-a construit o carieră în domeniul frumuseții, fiind fondatoarea unui brand de parfumuri, care îi ocupă o mare parte din timp, pe lângă numeroasele călătorii prin lume.

Cu toate că își dedică majoritatea energiei proiectelor din Emiratele Arabe Unite, vedeta a revenit recent în vizită în țară, prilej cu care a împărtășit câteva detalii despre planurile sale și modul în care percepe schimbările din societatea românească.

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Ce spune Ramona Gabor despre afacere și mutarea definitivă în România

Deși intenționează să vină în România mai des decât până acum, Ramona Gabor a lămurit speculațiile legate de o posibilă mutare definitivă. Unul dintre motivele principale pentru care va face drumuri frecvente între Dubai și București este extinderea afacerii sale pe piața locală, unde a transferat o parte din operațiunile brandului său de parfumuri.

„Eu mă întorc cu drag de fiecare dată, cam o dată sau de două ori pe an. O să încerc să mă întorc mai mult acum, de când mi-am mutat o parte din business în România și îmi face mare plăcere, dar nu, nu cred că aș mai putea să locuiesc în România. Momentan, aceasta este părerea mea. E o lume mare și frumoasă și sunt atât de multe locuri de descoperit”, a declarat Ramona Gabor pentru Summer Star, conform Spynews.

Ramona Gabor: „Cred că ne-am modernizat”

Întrebată cum i se pare viața la București acum, comparativ cu perioada de dinainte de a pleca, vedeta a mărturisit că percepe orașul mult mai liniștit și oamenii mult mai pozitivi. Sora Monicăi Gabor s-a arătat bucuroasă de schimbările pe care le-a simțit în rândul societății.

„Mi se pare un pic mai liniștit, îmi aduc aminte că pe vremea mea era un pic mai multă, nu știu, mai multă judecată. Cred că ne-am modernizat și noi un pic și am început să fim oameni mai buni, mai pozitivi, mai fericiți”, a concluzionat Ramona Gabor pentru aceeași sursă.

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