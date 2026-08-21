Demisia nu va fi un șoc nici pentru susținătorii săi, nici pentru presa de propagandă. Nu cred că Bursa de Valori se va prăbuși, că leul se va devaloriza instantaneu sau că investitorii străini vor fugi la aeroport. Opinia publică nu va fi răscolită de o emoție puternică pentru că, în fapt, demisia va fi un gest firesc, așteptat după un an de mandat eșuat, iar țara nu va fi destabilizată pentru că președintele pleacă de la Palatul Cotroceni. România este membră a UE, deci poate fi condusă în continuare de la Bruxelles. Are protecția de securitate a NATO, deci nu sunt motive de panică. România poate să trăiască și fără un președinte ca Nicușor Dan. O marionetă mai puțin în fruntea țării.

Prin toată activitatea pe care a desfășurat-o la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan se încadrează în categoria marionetelor. Stângăcii, gafe, discursuri irelevante, vorbe goale, promisiuni neonorate, amânări, incertitudini, justificări puerile, pasivitate, ineficiență, lipsă de fermitate, de strategie și, cel mai important, absența unei viziuni. Omul a dovedit că nu este în stare să fie președintele României.

Criza în care a ajuns România i se datorează. Obsesia sa prooccidentală și aplicarea așa-numitului „cordon sanitar” au blocat țara. (AUR este nefrecventabil, așa încât președintele a ajuns prizonierul unui PSD toxic.) Ambele chestiuni sunt rezultatul unei politici dictate de la Bruxelles și arată că președintele nu gândește cu mintea sa. Ține cu sfințenie să fie acceptat de elitele conducătoare ale Uniunii Europene și să fie ghidat pentru că, nu-i așa?, de acolo vin banii pentru România. Dar care-i prețul pentru primirea fondurilor europene? Prețul plătit de țară? S-a văzut ce preț plătește România pentru că elita conducătoare a adoptat orbește Green Deal! Dar despre Green Deal, care a nenorocit securitatea energetică a țării, firește, nu se suflă nicio vorbă în spațiul public. S-a pus batista pe… țambalul Green Deal.

Ar fi o cumplită minciună să ne iluzionăm că, peste ceva timp, Nicușor Dan va fi în stare să facă ceva bun pentru România. Nu va putea să-și depășească această condiție de marionetă. Iar pentru binele țării, ar trebui să demisioneze, recunoscând candid: „Atât am putut!”

El nu este în stare să-și onoreze funcția de președinte. Pe 15 august, președintele Nicușor Dan, comandantul forțelor armate, nu a fost prezent la festivitățile organizate de Ziua Marinei. Pentru al doilea an consecutiv. Adică, șeful a chiulit. Câtă încredere să mai aibă marinarii români într-un astfel de comandant care nu-i bagă în seamă? Câtă încredere să-i mai acorde românii când el le întoarce spatele marinarilor care îl așteptau să-i prezinte onorul?

Nu există nicio scuză a președintelui pentru această aroganță vecină cu disprețul: că l-a durut burta, că a fost indispus, că l-a durut măseaua, că n-a avut chef. Se pot inventa numeroase scuze, dar niciuna nu se justifică în calitatea sa de comandant al forțelor armate. Niciuna! Responsabilitatea sa, chiar dacă nu este înscrisă explicit în fișa postului, era să fie prezent la Ziua Marinei. Să-i cunoască și să-i încurajeze pe militari. Pentru că trăim vremuri de război la Marea Neagră, iar comandantul trebuie să arate că este în fruntea armatei, că este un veritabil lider. Absența lui Nicușor Dan se adaugă pe lista eșecurilor sale de președinte.

Prin alegerea făcută pe 15 august, a transmis imaginea unui președinte care a pus agenda personală înaintea unei obligații publice. A preferat să meargă cu familia sa la slujba de la Mănăstirea Dejani (județul Brașov). Asta a fost „chemarea” președintelui. Un om credincios. S-a dus în Casa Domnului. Numai că participarea la slujbă nu l-ar fi împiedicat să participe și la sărbătoarea de la Constanța. Adică să-și facă datoria de președinte.

La finalul slujbei, Nicușor și partenera sa de viață Mirabela au primit anafură de la preot. Nu au primit Sfânta Împărtășanie, pentru că ei trăiesc în concubinaj. Orice preot din România știe că perechea prezidențială, aflată în concubinaj, nu poate să aibă parte de Sfânta Împărtășanie. Biserica Ortodoxă nu acceptă coabitarea în afara căsătoriei și își îndrumă membrii aflați în asemenea situații spre pocăință și spre căsătoria binecuvântată de Biserică. Cei doi concubini cunosc acest lucru, numai presa noastră obedientă trece peste acest amănunt important. Este de mirare că șefii Bisericii Ortodoxe Române nu au făcut până acum nicio precizare în privința condiției lui Nicușor și a Mirabelei. Nici Nicușor, nici Mirabela nu pot să primească de la un preot Sfânta Împărtășanie. Păcat, mare păcat! Ca de obicei, lucrurile delicate se bagă sub preș. Mergem mai departe cu această ipocrizie religioasă, promovată prostește de televiziunile de știri: Nicușor și Mirabela, la biserică.

Chiar îți vine să strigi: „Nicușoare, du-te la mănăstire!”. Dar înainte de această hotărâre personală ar trebui să ia o decizie bună pentru România: să demisioneze!

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