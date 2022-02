Ce spune Speak despre relația cu Alex Velea. „Mi-a zis: «Hai s-o rupem aici, ca să nu ne încurcăm unii pe alții”

„De la Alex Velea am plecat în 2014, dar nu pot să zic că am plecat… A fost o emisiune pe Antena 1 și mi s-a propus să merg acolo, dar, la ce program aveam acolo, nu mai puteam să merg la cântări.

Și am zis că două luni, cât durează emisiunea și cu antrenamentele, nu o să mai am cum să vin. Era foarte greu! Mi-a zis că mă susține! Cumva, ne-am despărțit, dar nu ne-am certat. Mi-a zis Alex: «Hai s-o rupem aici, ca să nu ne încurcăm unii pe alții.

Eu mi-am găsit pe altcineva să meargă în locul tău și am zis OK». Și în 2016 am plecat de la HaHaHa Production, unde eram producător și artist. Am avut eu frustrările mele! Făceam foarte multă muzică și nu se lansa. Iar de atunci sunt pe cont propriu!”, a povestit Speak în podcastul lui Mihai Morar, citat de Cancan.

