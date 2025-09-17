În vârstă de 28 de ani, Toto Dumitrescu sau Ilie jr Dumitrescu este copilul lui Ilie Dumitrescu și al Letiției Badea, fost model de succes în anii 90. Toto are o soră mai mică, Mayra Daria, de care este foarte apropiat. Din partea tatălui, din prima căsătorie a lui Ilie cu Nela, Toto mai are doi frați mai mari, Dani și Sică.

Cariera de actor a lui Toto Dumitrescu

Încă de mic, familia i-a spus „Toto” ca poreclă, ca să nu fie confundat cu tatăl său, Ilie Dumitrescu. Încă de atunci avea o înclinație spre actorie, se pare că îi plăcea să imite personaje sau persoane cunoscute. A urmat grădiniță britanică, având o educație în limba engleză încă de la vârstă fragedă.

Într-un interviu pentru OK! Magazine, tatăl său spunea că s-a investit mult în educația lui. „Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, a declarat Ilie Dumitrescu despre Toto.

Tot Dumitrescu a studiat la Goldsmiths, Universitatea din Londra, așadar a absolvit teatru. Este actor cu acte care, în România, a participat la mai multe proiecte. Debutul său actoricesc a avut loc în 2014, în coproducția româno-americană „Love by Design”.

În serialul „Adela” de la Antena 1, Toto a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care și-a petrecut copilăria la orfelinat. În „Lia – Soția soțului meu”, un alt serial difuzat de Antena 1, Toto a jucat rolul unui pilot de curse, un personaj cu multă adrenalină și pasiune pentru mașini.

În filmul „Un pas în urma Serafimilor” (One Step Behind the Seraphim), apărut în 2017-2018, Toto l-a interpretat pe Olah. De asemenea, a jucat în „Palatul Pionierilor” (2015), unde personajul său se numea Veronel Milenkovici.

Toto Dumitrescu are 28 de ani

El a apărut și în filmul „Retreat Vama Veche”, Laura Cosoi a avut un dans lasciv cu Toto Dumitrescu. Într-un interviu pentru Libertatea, Toto a spus de ce a devenit actor: „Pot fi și pilot, și fotbalist, și astronaut. Nu știu dacă o să pot juca un rol de astronaut în viitorul apropiat, dar ideea e că poți să trăiești mai multe vieți în una și chestia asta mi se pare tare, niciodată nu cazi în rutină și nu te plictisești. Tot timpul sunt provocări și încercări noi”.

Și a continuat: „Pentru că actoria nu e un job, consider că e totul, mă gândesc numai acolo tot timpul, la personajele pe care le fac sau la pașii pe care trebuie să îi urmez ca să interpretez personajele sau să învăț taina actoriei. E o obsesie, dacă pot să zic asta”.

De ce voia să plece din România

Având în vedere că a studiat în străinătate, Toto Dumitrescu se gândea în 2023 să părăsească România și să își încerce norocul în afară. „Am studiat la Londra, Goldsmiths, facultatea de teatru, și cumva îmi pare rău că m-am întors, deoarece în afară, oportunitățile sunt foarte mari. În același timp mă bucur că m-am întors pentru că îmi place direcția în care se duce filmul, industria românească și îmi plac mult oamenii din industria asta.

Dar, în același timp, o să plec la un moment dat. O să plec pentru că… cred că ăsta e destinul! Ai expunere mai mare, cred că contează… aici e și o barieră de limbă. Oamenii, dacă nu înțeleg limba în care joci, asta din start e o barieră pentru ei, în schimb, nu e o barieră dacă joci în limba engleză. E o limbă internațională. Având mai multă expunere, impactul e mai mare și automat satisfacția e mai mare”, ne spunea el.

Și a adăugat: „Mă gândesc la Marea Britanie, îmi place și Franța foarte mult, America sună bine, deși parcă tot Europa e mai plină de substanță. Avem o istorie mai mare, avem și mobilă mai veche decât istoria Americii”.

Cine e și cu ce se ocupă Toto Dumitrescu. În 2023, fiul lui Ilie Dumitrescu se gândea să plece definitiv din România
Toto și Ilie Dumitrescu, tatăl lui

Cariera de fotomodel

De-a lungul timpului, el a cochetat și cu modellingul. Spunea însă în urmă cu doi ani că nu se regăsește în totalitate. Tocmai ce pozase pentru revista Andreei Esca. „Ideea este că eu nu mă regăsesc în modelling, mi se pare o chestie nepotrivită mie, mi se pare că pot să exprim mult mai mult prin imagini care se mișcă, nu prin poze pur și simplu. Consider că și vocea transmite multe, trăirea, gândul care se vede în ochi, dar în poză e limitat în a transmite ceva cu substanță.

Dar în același timp am făcut această campanie pentru că m-a rugat Andreea și am fost trecut ca fiind guest star, nu ca fiind model, pentru că nu mă regăsesc în postura asta.

Eu aș putea să fac chestia asta în paralel, adică campaniile pe care le-aș face nu cred că le găsim la noi, mi-ar plăcea să fac ceva, dar la nivelul de haute-couture, adică să fiu brand ambasador, dar nu prin natura de a fi fotomodel, ci prin calitățile mele de actor, să fiu recunoscut și să fiu imaginea brandului. Asta ar fi cam singura tangență, dar nu țin neapărat. Îmi place lumea modei, dar eu vreau să trăiesc mai intens și mi se pare că lumea modei nu îmi oferă intensitatea aia”.

Viața amoroasă a lui Toto Dumitrescu

În 2021, Toto Dumitrescu a declarat că nu are iubită la momentul respectiv, spunând că nu vrea să fie într-o relaţie doar din teama de singurătate.

Mai târziu, în presă s-a scris că Toto ar avea o relaţie cu Alexandra Georgescu, fotomodel, cu care se și afișa în public, în vacanţe și la ieşiri. Nu se știe însă dacă acum mai formează sau nu un cuplu.

5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express"
