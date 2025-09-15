Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat la volanul unui Mercedes

Practic, mașina Mercedes condusă de actorul Toto Dumitrescu ar fi lovit o altă mașină, condusă de o tânără de 23 de ani.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră.

Așa arată mașina Mercedes după accident. Foto: gandul.ro

Surse judiciare susțin că Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, care are 27 de ani, a fugit de la locul accidentului. Până acum, fiul fostului internațional nu a fost găsit de polițiști.

Şoferiţa de 23 de ani a ajuns la spital, unde primește îngrijiri medicale.