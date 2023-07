„Am și muncit foarte mult și am și vizualizat cumva treaba asta. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ și să mă focusez cumva asupra a ceea ce am de făcut și de acum în continuare, și cred că asta mă motivează și mai mult. Adică, dacă urc o treaptă, în plan profesional, mă motivează și îmi doresc să urc de 100 de ori mai multe trepte…”, mărturisește Alexia.

Alexia, în vârstă de 20 de ani, s-a născut în județul Mureș și a debutat în lumea artistică cu piese folclorice.

Alexia iubește să cânte și la pian, a absolvit Liceul Vocațional de Muzică, iar acum este studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Pianul este, după cum mărturisește artista, cel mai bun prieten al său.

„Fac pian de când am terminat grădinița și încă este prietenul meu cel mai bun, care mă însoțește mereu. Am pian acasă, dar și la studio. (…) Am început cu muzică populară, am fost la foarte multe concursuri, olimpiade, pe categorii de vârstă, prin toată țara.

Am început să am foarte multe cântări, și cam pe la 11 ani am început să îmi câștig primii bani. Cântam foarte mult, nu exista weekend și mai apoi zi a săptămânii să nu am tot felul de spectacole, cu muzica populară”, povestește Alexia.

Dincolo de duetul celor două talentate artiste, cântăreața a dezvăluit și ce a făcut cu primii bani câștigați. Provenind din familie de economiști, Alexia este atentă la fiecare investiție pe care o face.

„Am fost foarte strângătoare! Vin dintr-o familie de economiști, și am avut mare atenție la cheltuieli. Cu primii bani câștigați cred că mi-am luat ceva legat tot de muzică… nu mai știu dacă a fost primul microfon, pe care l-am folosit la concerte, sau haine care îmi plăceau, în legătură cu imaginea artistică. Am gândit foarte bine fiecare investitie”, dezvăluie tânăra artistă.

