Cine este Doru Octavian Dumitru. La 69 de ani, artistul a suferit un accident vascular cerebral

Copilăria lui Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru s-a născut pe 11 iunie 1956 la Arad, într-o familie modestă, și a fost pasionat de scenă încă din copilărie. Într-un interviu, artistul povestea cu umor cum a urcat pentru prima dată pe scenă în școala generală: „Prima apariţie pe scenă cred că a fost în clasele V–VIII… am jucat rolul lui Goe și s-a rupt sala. De atunci am știut că acolo e locul meu”, își amintea comediantul.

Studiile absolvite de Doru Octavian Dumitru

Deși cunoscut ca actor și comediant, Doru Octavian Dumitru a urmat o carieră tehnică la început, absolvind Facultatea de Instalații din București. Totuși, încă din perioada studenției, a început să frecventeze festivalurile de umor și cenaclurile studențești, unde talentul său a fost remarcat rapid.

„Ingineria m-a învățat să gândesc logic, dar comedia mi-a arătat că viața nu e despre formule, ci despre oameni”, spunea într-un interviu televizat.

Cariera lui Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru este considerat unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, deși termenul nu era folosit în anii 80–90. A lucrat la teatre de revistă precum „Fantasio” din Constanța și „Constantin Tănase” din București, fiind remarcat pentru stilul său spontan și expresiv.

În anii 90, a devenit un nume extrem de popular, apărând constant în emisiuni de divertisment și turnee naționale. Ulterior, a emigrat pentru o perioadă în Canada, unde a continuat să joace pentru comunitatea românească, revenind apoi în țară.

„Publicul e un organism viu. Dacă-l faci să râdă, ți-a dăruit o parte din el. De aceea, nu am plecat niciodată cu totul din România, m-am întors mereu la aplauze”, declara artistul.

A vândut aspiratoare în Canada

Actorul a vorbit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre perioada în care a fost nevoit să vândă aspiratoare în Canada. „Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe”, a povestit comediantul.

Și a continuat: „Am încercat vreo două săptămâni. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism. Problema este simplă pentru mine.

M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă.

Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a declarat Doru Octavian Dumitru.

Doru Octavian Dumitru, căsătorit de trei ori

Viața personală a artistului a fost, la rândul ei, presărată cu povești și începuturi noi. Doru Octavian Dumitru a fost căsătorit de trei ori și a mărturisit în mai multe interviuri că a învățat din fiecare relație „cum să râdă mai mult și să se certe mai puțin”.

Deși nu a vorbit des despre viața privată, comediantul a spus într-o emisiune TV: „Am iubit sincer de fiecare dată. Poate prea sincer. Dar femeile din viața mea au fost inspirația pentru multe glume, fără ele n-aș fi avut material!”.

Artistul are doi copii din relații diferite.

Artistul a suferit un AVC

Pe 21 octombrie s-a aflat că Doru Octavian Dumitru a suferit un accident cerebral la Onești și a fost transportat, inițial, la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În cursul serii de marți, medicii au decis transferul de urgență la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde actorul se află internat pe Secția de Neurologie.

Ulterior, el a fost supus unei proceduri de trombectomie. „Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In present pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”. au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului.

