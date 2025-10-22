Cine este Doru Octavian Dumitru. La 69 de ani, artistul a suferit un accident vascular cerebral

Copilăria lui Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru s-a născut pe 11 iunie 1956 la Arad, într-o familie modestă, și a fost pasionat de scenă încă din copilărie. Într-un interviu, artistul povestea cu umor cum a urcat pentru prima dată pe scenă în școala generală: „Prima apariţie pe scenă cred că a fost în clasele V–VIII… am jucat rolul lui Goe și s-a rupt sala. De atunci am știut că acolo e locul meu”, își amintea comediantul.

Studiile absolvite de Doru Octavian Dumitru

Deși cunoscut ca actor și comediant, Doru Octavian Dumitru a urmat o carieră tehnică la început, absolvind Facultatea de Instalații din București. Totuși, încă din perioada studenției, a început să frecventeze festivalurile de umor și cenaclurile studențești, unde talentul său a fost remarcat rapid.

„Ingineria m-a învățat să gândesc logic, dar comedia mi-a arătat că viața nu e despre formule, ci despre oameni”, spunea într-un interviu televizat.

Cariera lui Doru Octavian Dumitru

Doru Octavian Dumitru este considerat unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, deși termenul nu era folosit în anii 80–90. A lucrat la teatre de revistă precum „Fantasio” din Constanța și „Constantin Tănase” din București, fiind remarcat pentru stilul său spontan și expresiv.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

În anii 90, a devenit un nume extrem de popular, apărând constant în emisiuni de divertisment și turnee naționale. Ulterior, a emigrat pentru o perioadă în Canada, unde a continuat să joace pentru comunitatea românească, revenind apoi în țară.

„Publicul e un organism viu. Dacă-l faci să râdă, ți-a dăruit o parte din el. De aceea, nu am plecat niciodată cu totul din România, m-am întors mereu la aplauze”, declara artistul.

Doru Octavian Dumitru, în tinerețeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

A vândut aspiratoare în Canada

Actorul a vorbit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre perioada în care a fost nevoit să vândă aspiratoare în Canada. „Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe”, a povestit comediantul.

Și a continuat: „Am încercat vreo două săptămâni. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism. Problema este simplă pentru mine.

M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă.

Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a declarat Doru Octavian Dumitru.

Doru Octavian Dumitru, căsătorit de trei ori

Viața personală a artistului a fost, la rândul ei, presărată cu povești și începuturi noi. Doru Octavian Dumitru a fost căsătorit de trei ori și a mărturisit în mai multe interviuri că a învățat din fiecare relație „cum să râdă mai mult și să se certe mai puțin”.

Deși nu a vorbit des despre viața privată, comediantul a spus într-o emisiune TV: „Am iubit sincer de fiecare dată. Poate prea sincer. Dar femeile din viața mea au fost inspirația pentru multe glume, fără ele n-aș fi avut material!”.

Artistul are doi copii din relații diferite.

Artistul a suferit un AVC

Pe 21 octombrie s-a aflat că Doru Octavian Dumitru a suferit un accident cerebral la Onești și a fost transportat, inițial, la Spitalul Județean de Urgență Bacău. În cursul serii de marți, medicii au decis transferul de urgență la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde actorul se află internat pe Secția de Neurologie.

Ulterior, el a fost supus unei proceduri de trombectomie. „Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In present pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”. au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Țara în care poți primi pedeapsa capitală dacă fumezi țigarete electronice: avertismentul MAE pentru români
Știri România 11:21
Țara în care poți primi pedeapsa capitală dacă fumezi țigarete electronice: avertismentul MAE pentru români
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
Știri România 11:16
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
Parteneri
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în serios”
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Cine este Doru Octavian Dumitru. La 69 de ani, artistul a suferit un accident vascular cerebral
Stiri Mondene 11:23
Cine este Doru Octavian Dumitru. La 69 de ani, artistul a suferit un accident vascular cerebral
Ce este „Desafio: Aventura”, noul show de la PRO TV. Concurenții sunt împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii
Stiri Mondene 11:19
Ce este „Desafio: Aventura”, noul show de la PRO TV. Concurenții sunt împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
StirileKanalD.ro
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
KanalD.ro
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp

Politic

Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței