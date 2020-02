De Livia Lixandru,

Vineri seara, al doilea Golden Buzz al sezonului 10 ”Românii au talent” a fost acordat concurentului originar din Ucraina Gennady Tkachenko-Papizh. Pe YouTube, clipurile cu momentele lui au peste 300 de milioane de vizualizări.

Momentul lui Gennady pe scena ”Românii au talent” i-a lăsat cu gura căscată pe Smiley și Bartoș, care i-au acordat un Golden Buzz și șansa de a participa direct în semifinale.

Gennady a fost finalist la Ukraines Got Talent și a primit Golden Buzz la Georgias Got Talent, la Das Supertalent (Germania) și la Britains Got Talent – The Champions.

Gennady a copilărit în Ucraina, în orașul Kolomiya și spune că și-a descoperit talentul încă de mic, ascultând suflul vântului prin găurile din gard. Este actor, iar marele său talent este de a imita diverse sunete, de la de la păsări care ciripesc, la sunetul apei, până la cel de insecte și altele, potrivit prezentării făcute de Pro tv.

La școală îi plăcea să distreze oamenii cu sunetele, așa că a fost poreclit „clovnul”. Atunci și-a dat seama că vrea să fie artist. Spune că atunci când cântă, nici el nu înțelege ce face, intră într-o stare anume, se conectează cu Universul.

Recomandări Țeapă de sute de milioane euro. Cum a păcălit o firmă românească guvernul din Tanzania. Unul din angajații firmei a lucrat la Ministerul Justiției din România unde ar fi măsluit o licitație

Gennady Tkachenko-Papizh, imitator de sunete, l-a făcut pe Smiley să spună: ”Ne-a uimit, vine din altă lume”, așa că el și Pavel Bartoș au decis să-l trimită direct în semifinale

Concurenții care au impresionat juriul, în prima ediție a sezonului 10

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Patrizio Ratto, Nadia și Cătălin Rădulescu, The Gummi Guru – George Faining, Mihaela Spinache, Hell Riders, Vlad Ciobanu, Horia Bucur, Wes P, Anamaria Bozga, Kiriku Brothers, Silviu Carabă, Kseniya Simonova și Ștefan Nistor.

Citeşte şi:

Premiile Oscar 2020 | Un film sud-coreean, marele câștigător la Oscar. Parasite, cel mai premiat film al galei

Epidemia de coronavirus | Peste 900 de persoane au murit. Un nou record negru privind decesele înregistrate în 24 de ore

Adriana Nedelea LA FIX | Filmul care a scris istorie la Oscar. CTP, despre Parasite: „Este ceva între râs, plâns, cădere pe gânduri”

GSP.RO Cine e bărbatul care a bătut-o pe Daniela Crudu. Motivul pentru care iubitul vedetei TV a primit interdicție 5 zile

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2020. Scorpionii pot face multe lucruri bune astăzi