Carabia are 26 de ani, iar tatăl băiețelului său este nimeni altul decât actorul Adrian Ciobanu, care are 63 de ani, așadar între cei doi există o diferență considerabilă – mai bine de trei decenii.

Adrian Ciobanu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București în 1990, la clasa marilor profesori Ion Cojar și Leopoldina Bălănuță, Ciobanu și-a construit cariera pe două direcții solide: scena teatrului și platoul de filmare.

Actorul a debutat pe marele ecran în perioada în care cinematografia românească producea povești cu impact emoțional puternic, adresate în special publicului tânăr. Pelicule precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989) l-au adus în atenția spectatorilor, conturând imaginea unui actor sensibil, cu naturalețe și forță în interpretare.

Ulterior, Adrian Ciobanu a dovedit că poate trece cu ușurință de la roluri romantice și dramatice la comedie sau film istoric. A colaborat atât cu regizori români, cât și în producții internaționale, ceea ce i-a diversificat portofoliul artistic.

Adrian Ciobanu a jucat în filme precum, „Nunta mută” (2008) – unde îl interpretează pe Crețu, „Funeralii fericite” (2013), „Maria, Regina României” (2019) – unde intră în pielea generalului Alexandru Averescu, „Memento 1918” (2023) – cel mai recent proiect, continuând firul filmelor istorice.

Maia Morgenstern, proaspăt bunică, a participat la provocarea ‘sosurilor picante în emisiunea ‘La Măruță. Actrița a dezvăluit experiențe din cariera sa și a făcut glume despre ginerele său, Adrian Ciobanu.

Un moment amuzant a fost când i s-a cerut să numească cel mai slab partener de scenă. Maia a răspuns cu umor: „Adrian Ciobanu. E foaaarte slab. Nu știu la ce vă refereați. Da, ginerele”, potrivit TV Mania.