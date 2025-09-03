Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu

Telespectatorii o vor putea vedea pe Olga Barcari în cel mai nou sezon Asia Express, unde frumoasa brunetă va face echipă cu Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune. Cele două sunt hotărâte să înfrunte provocările uneia dintre cele mai dure competiții TV și să demonstreze că locul lor este în cursă.

Sezonul 2025 al show-ului promite surprize spectaculoase, nouă echipe de vedete fiind gata să pornească pe un traseu plin de obstacole, provocări neașteptate și momente tensionate. Pentru Olga Barcari, participarea este o ocazie de a-și testa limitele și de a-și depăși temerile.

Cine este Olga Barcari

Olga Barcari, originară din Republica Moldova, are 37 de ani și s-a impus în România ca hairstylist renumit, colaborând cu numeroase vedete și dezvoltând o afacere de succes în domeniul frumuseții. Ea a atras atenția presei și prin zvonurile despre o posibilă relație cu Cătălin Bordea, apărute după despărțirea comediantului de fosta soție, Livia Eftimie.

Ce spune Olga Barcari despre participarea la Asia Express

Noul sezon Asia Express 2025 promite adrenalină, emoții și aventuri spectaculoase, iar echipa Olga-Karmen se anunță una dintre cele mai urmărite.

„Participarea la Asia Express este mai mult decât o competiție, este vorba despre limite, rezistență, echipă. Ne-am dorit să trăim experiența asta extremă, să descoperim locuri noi, dar și să ne provocăm pe noi însele într-un mod cu totul diferit. E o oportunitate unică de a crea amintiri de neuitat și de a învăța lucruri noi”, au spus Olga Barcari și Karmen Simionescu înainte de plecarea în Asia Express – Drumul Eroilor.

„Eu cred în mine, pentru că lucrând cu femeile de atâta vreme, știu să las de la mine și să îi dau voie să facă ce vrea, eu am fost tot timpul în serviciul femeilor. Nu m-ar deranja ca prietena mea Karmen, fiind mai mică decât mine cu 10 ani, să zică că vrea să facem nu știu cum, ok, facem pentru că nu m-aș simți umilită. Prietenia noastră o să fie mai strânsă, chiar o să descopăr o soră, pentru că sunt destul de protectivă. (…)

Atuurile ei… este foarte plăcută, se face foarte plăcută, știe și limba engleză la perfecție, descurcăreață, la fel și eu, însă eu am trăit din greu, am avut momente în viață în care am rămas pe străzi. Sunt foarte puternică”, a mai povestit Olga Barcari la Xtra Night Show.

