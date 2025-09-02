Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură începe pe 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor va fi difuzat patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri – și le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

Marius Damian, povestitorul Asia Express 2025

Pregătiți-vă pentru o aventură fabuloasă! Noul sezon Asia Express – Drumul Eroilor vă invită într-o călătorie totală. De la primul pas, spectacolul prinde viață și devine mai sălbatic, mai imprevizibil și unic cu fiecare kilometru. Traseul nostru începe în inima Filipinelor, acolo unde contrastele sunt splendide: orașe vii, sate pierdute în junglă, insule care par desprinse dintr-un vis.

Apoi drumul ne poartă în Vietnam, o țară care fascinează prin forță și frumusețe, unde fiecare piață, fiecare drum prăfuit și fiecare zâmbet devine parte dintr-o aventură intensă. Iar călătoria atinge apogeul în Coreea de Sud – modernă, strălucitoare și plină de surprize.

Un teritoriu unde tradiția și viitorul dansează împreună într-un spectacol unic. De la provocări extreme la momente de grație, Drumul Eroilor e o experiență splendidă și completă: cultură, emoție, tensiune și descoperire, toate împletite într-un show fără egal”, declară Marius Damian, povestitorul care cercetează de opt sezoane fiecare drum de la capătul lumii.

Recomandări LIVE TEXT | Ilie Bolojan explică acum pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia în coaliție

Traseul Asia Express 2025

Echipele pornesc într-o călătorie memorabilă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Chiar dacă primele două țări au mai fost pe harta Asia Express, acum concurenții vor ajunge în locuri complet noi, în timp ce Coreea de Sud se adaugă traseului cu o energie culturală și urbană inconfundabilă. Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității.

Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Concurenții Asia Express 2025

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Cine prezintă Asia Express 2025

Show-ul este prezentat și anul acesta de Irina Fodor. Prezentatoarea a oferit detalii savuroase din culisele emisiunii. Irina Fodor, prezentă recent la petrecerea de final de sezon Chefi la cuțite, a mărturisit că abia așteaptă să revadă tot ce s-a întâmplat pe traseu. „Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16.

Asia Express sezonul acesta va fi cu siguranță ceva wow! Și eu aștept tot cu sufletul la gură Asia Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei. Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea”, a spus Irina recent, pentru Click.