Când părea că nimic nu ar putea complica şi mai mult povestea încurcată de iubire dintre Petru (Ştefan Floroaica) şi Lia (Ana Bodea), un nou personaj misterios, cu legături adânci în trecutul Liei, îşi face apariţia în poveste. Romeo Visca îl va aduce în „Lia – Soţia soţului meu” pe Laur, un bărbat care i-a făcut mult rău Liei şi de care aceasta a încercat să se îndepărteze cu orice preţ.

„Lia e iubita mea!”, va fi dezvăluirea lui Laur care le va da mari speranţe Otiliei (Ilinca Bădescu) şi lui Marcel (Bebe Cotimanis) în încercările lor disperate de a se descotorosi de Lia şi de a o îndepărta de Petru. Încă de joia aceasta, de la 20.30, telespectatorii îl vor cunoaşte pe Laur, interpretat de actorul Romeo Visca.

„Pentru un actor e o mare bucurie atunci când primeşte o partitură care i se potriveşte atât de bine şi care, totodată, îi oferă şi libertatea de joc. Atât de mult mi-am dorit să joc în România un astfel de caracter, încât atunci când Ruxandra Ion şi Radu Grigore, scenaristul şi regizorul proiectului mi-au propus rolul, am visat efectiv cu ochii deschişi la momentul când vom începe filmările. «Lia – Soţia soţului meu» va fi un roller-coaster emoţional, încărcat de suspans, iar eu vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putere să mă ridic la aşteptările unui proiect atât de frumos. Tot ce mai pot să vă spun este că personajul meu va tulbura dramaturgia serialului şi va naşte noi controverse!”, a dezvăluit Romeo Visca.

Cine este Romeo Visca

Absolvent al New York Film Academy, din Los Angeles şi al The Royal Academy of Dramatic Art din Londra, Romeo Visca a urmat un stagiu complet de practică la Universal Studios și Warner Brothers, iar licenţa şi-a susţinut-o la Warner Brothers. În prezent, actorul este stabilit la Londra şi a venit în România special pentru proiectul „Lia – Soția soțului meu”, de la Antena 1.

Despre serialul „Lia – Soţia soțului meu”

Serialul care poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1, aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

