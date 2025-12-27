Theo Rose a publicat primele imagini cu socrul ei

Theo Rose trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Anghel Damian, cu care are un băiețel, pe nume Sasha. De Crăciun, toată familia a fost reunită, iar socrul artistei, tatăl lui Anghel Damian, a reușit să îi facă pe toți atenți.

Theo Rose a publicat două clipuri, la secțiunea stories de pe Instagram, cu socrul său, în care povestea o întâmplare din copilăria lui. „Socrul meu și farmecul lui”, a scris Theo pe contul de socializare.

Laurențiu Damian le-a povestit tuturor o întâmplare din copilăria lui, pe vremea când mergea la serbări. Acesta a mărturisit că modul în care interpretase poezia pe care a avut-o de spus la școală, nu era tocmai cel adecvat, deoarece era pe fugă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ulterior, repetând cu mama sa, Laurențiu Damian-copilul a reușit să pună în practică ceea ce l-a învățat aceasta.

Cine este soacra lui Theo Rose

Artista a spus recent, că relația dintre ea și Anca, mama lui Anghel Damian, este una foarte bună. „Mă înțeleg foarte bine cu ea. E o tipă foarte interesantă și îi spun tipă pentru că m-a rugat să-i vorbesc la per tu, are o tinerețe care nu o să se piardă niciodată. Călătorește mult, se documentează foarte mult pentru filmele pe care le face, e foarte tare”, spunea Theo Rose, potrivit Wowbiz.

Theo Rose, luată peste picior de fani

Theo Rose a fost întotdeauna deschisă cu cei care o urmăresc în mediul virtual, chiar dacă uneori, întrebările venite din partea acestora au fost incomode. Recent, unul dintre fani a întrebat-o de ce nu a făcut anumite modificări la modul în care arată, acestea fiind legate, în special, de buzele și de sânii vedetei.

Un urmăritor i-a spus lui Theo Rose că are buzele la fel de mici, precum are bustul. Artista a precizat clar că nu va face schimbări, pentru că nu este genul de persoană care să apeleze la intervențiile estetice.

„Da, mă, eu nu-mi pun nici buze, nici sâni. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea. Nu mi se potrivesc mie. Voi nu vedeți că eu vorbesc de parcă pun cartofi?! Nu mi se potrivesc mie buze și sâni mari. Nu sunt genul ăla de femeie”, a spus Theo Rose, pe rețelele de socializare. De asemenea, de-a lungul timpului s-a spus despre Theo Rose că este mult prea slabă, iar artista a mărturisește că nu își dorește să fie așa, însă recunoaște că mănâncă foarte puțin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE