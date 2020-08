Trei filme prezente la ediția din acest an a TIFF, sunt proiectate la sfârșit de săptămână în București pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), sub genericul “Cinema sub clar de lună“, informează, într-un comunicat de presă, Asociația Festivalul de Film Transilvania.



Vineri, 7 august, va fi proiectat filmul care a deschis TIFF 2020, La Belle Époque /

Cei mai frumoși ani, o comedie care încearcă să răspundă la întrebarea: dacă ai avea șansa de a călători în timp, în ce moment din istorie ți-ai dori să te întorci?



Sâmbătă, 8 august, va fi proiectată drama The County / Ținutul, cea mai recentă peliculă a regizorului islandez Grímur Hákonarson, premiat la TIFF în urmă cu câțiva ani. Filmul spune povestea unei femei care se revoltă împotriva atotputernicei Cooperative locale dintr-o comunitate restrânsă de fermieri.



Duminică, 9 august, bucureștenii vor putea vedea, în același timp cu spectatorii din Piața Unirii din Cluj, filmul de închidere al ediției din acest an a TIFF, Effacer lhistorique /Delete History.

Premiat anul acesta cu Ursul de Argint la Berlin, filmul spune povestea a trei vecini care vor să elibereze omenirea de sub dictatura digitală.

Proiecțiile încep la ora 21.00, în aer liber, într-un spațiu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), spațiu ce permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară. Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro.



“Cinema sub clar de lună“ va continua în același loc în fiecare weekend până pe 27 septembrie cu câte un film pe seară, de vineri până duminică. Bucureștenii vor putea vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public, se precizează în comunicatul organizatorilor.



