Juratul de la „Românii au talent” a stat recent de vorbă cu Libertatea și a făcut dezvăluiri despre o persoană pe care ar vrea să o întâlnească din nou, după foarte mulți ani de când a avut-o pentru prima dată în fața ochilor.

„Mi-e dor de un concurent de care nu mai știu nimic și e un concurent din primul sezon. Care m-a cucerit teribil și, din păcate, n-am reușit să-l ducem mai departe, acolo unde cred eu că merita să ajungă: până în finală! Nici nu știu dacă mai face ce făcea atunci, că au trecut 15 ani. I se spunea Robo. Era de prin Deva sau Dej, nu mai știu, nu-mi aduc aminte exact de unde era.

Dansa, era din zona asta de popping, de breaking. Era un dansator, dar ceva desăvârșit, avea o atitudine… Pe mine m-a emoționat doar că a apărut static, n-a făcut nicio mișcare și, la un moment dat, pac! Doar și-a dat jos ochelarii de la ochi. Deci avea… Era ceva… Avea niște ochelari… Își punea niște lumini…

A fost în primul sezon, am încercat să mai dau la un moment dat de el… Îmi aduc aminte că m-am chinuit cu Adrian Batista, am reușit să facem rost de un contact al lui. A zis că nu mai face asta, că el s-a lăsat de meserie și că nu mai vrea să vină. Mi-aș fi dorit foarte mult… Mi s-a părut că a fost o prezență, un talent cu totul ieșit din comun, pentru care nu s-a făcut dreptate atât cât trebuia să se facă. Era și la început show-ul, foarte la început. Dar mie mi-a rămas un gol! Dovadă e faptul că îmi aduc și azi aminte de el, după 15 ani”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la PRO TV a vorbit și despre concurenții de la „Românii au talent” care îi trec prin fața ochilor an de an.

„Să știi că, din punctul ăsta de vedere, întotdeauna o să existe surprize. Pentru că surpriza nu vine din ceva ce n-a mai făcut cineva, ci vine din ceva… din neașteptatul… Tu vezi o persoană și îți imaginezi niște lucruri pe care ea le va face. Și surpriza vine când ea face altceva! Nu trebuie să facă ceva wow, e pur și simplu… Ce-mi transmite el, că nu-i știm deloc, nu i-am mai văzut. Acum, dacă văd, de exemplu, un magician, da, îmi închipui că o să fie ceva de magie. Dar un om oarecare, dacă vine în tricou și în pantaloni scurți și face magie, nu te aștepți. Adică de acolo vine surpriza. Și poți să rămâi cu gura căscată, pentru că imaginea pe care tu o ai când te uiți la omul ăla nu are nicio legătură cu ce urmează să facă el”, a încheiat Andi Moisescu interviul pentru Libertatea.

