„Din păcate, în ziua de azi, am foarte multe exemple de familii în care atunci când apare copilul, părinții se îndepărtează. Ea se ocupă foarte mult de copil, îl îndepărtează și pe el, «nu știi tu aici, lasă-mă pe mine». El își găsește cu băieții lui alte îndeletniciri, stai la o bere, stai la o FIFA. Și atunci, după doi ani, când copilul este deja crescut, își dau seama că n-au mai făcut bonding”, a declarat Cosmin Natanticu pentru Cancan.

Întrebat dacă a discutat despre acest subiect cu soția lui, Natanticu a fost sincer: „Da, normal, vedem în jurul nostru. Vorbim despre asta, să nu se întâmple, învățăm și din greșelile altora”, a spus actorul pentru sursa citată.

Cosmin Natanticu a recunoscut că ar vrea să fie tată de băiat. „Da, clar. Nu vreau să intru în clișeul ăla «sănătos să fie».

Normal că-mi doresc băiat! Normal că-mi doresc să-mi ducă numele mai departe. Tatăl meu, având cinci copii, suntem cinci frați, toți ceilalți au copii. Este un singur băiat, al fratelui meu, el va duce numele mai departe. Pentru că fetițele cresc, se mărită. Sper să salvez și eu turma, să rămână Natanticu ăsta nu numai pe YouTube”.

Cosmin Natanticu a primit un pumn în gură de la Eliza, soția sa, când a cerut-o în căsătorie

Cosmin Natanticu și Eliza au participat recent la Power Couple, unde au scos la iveală amănunte mai puțin știute din relația de cuplu.

„Ce mi-ai făcut prima dată când te-am cerut în căsătorie?! Mi-ai dat un pumn în gură! (…) Când eu am cerut-o pe Lizi într-un mod inedit și în loc de un răspuns da sau nu, am primit un pumn în gură”, a povestit juratul de la iUmor la testimoniale. „Dau bine cu pumnul, am fost judocan”, a spus și Eliza Natanticu râzând.

