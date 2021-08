„Vara asta am reuşit să plec trei săptămâni în Corfu, o destinație superbă, pe care nu o vizitasem până acum și care m-a impresionat cu niște apusuri de vis.

Pot spune ca laitmotivele acestei vacanţe au fost apusurile și leneveala, pentru că asta mi-am şi dorit: să zac la soare, să mă odihnesc şi să vizitez câteva locuri de pe insulă, iar faptul că m-am și bronzat a fost un bonus, mai ales că eu și bronzată tot Albă ca Zăpada rămân.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Altfel, am fost foarte mândră de mine că am condus pentru prima dată în afara țării și tot o premieră a fost şi faptul că am condus o maşină închiriată.

Au existat câteva plângeri de pe bancheta din spate, cum că n-am grijă la denivelări dar… am avut scuza că insula nu avea nişte drumuri foarte recent asfaltate, aşa că nu m-am simţit ofensată”, a povestit amuzată Criss.

La întoarcerea din Corfu, actriţa a mers în vizită la părinţi, în Botoşani, alături de fratele ei, iar la final a ales să se bucure de o minivacanţă în Cipru, alături de o gaşcă de prieteni.

„A fost foarte frumos, m-am relaxat, acum sunt pregătită să reîncepem filmările pentru «Adela», serial ce îl puteţi urmări începând din 19 august, la Antena 1!”, a mai completat aceasta.

Citeşte şi:

Și-a pierdut mama după ce a fost infectată cu COVID în spital și le spune medicilor: „Dacă vă pasă de pacienți, vaccinați-vă!”

Cum a ajuns oxidul de etilenă în mai multe înghețate din România și cât de periculos e pentru organismul uman

CNN a concediat trei angajați care au venit la muncă nevaccinați anti-COVID. „Toleranță zero în acest sens”

PARTENERI - GSP.RO Fostă campioană mondială suspendată pentru dopaj, în lacrimi în direct: „Rana asta e încă deschisă”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV

Observatornews.ro Fată de 14 ani moartă, după ce două BMW-uri s-au izbit, în Maramureș. Adolescenta ar fi împlinit 15 ani peste 10 zile

HOROSCOP Horoscop 6 august 2021. Peștii sunt foarte sensibili la tot ce este legat de cei dragi, mai mult decât de obicei

Știrileprotv.ro Tragedie pe o autostradă. Zece oameni au murit, iar 20 au fost răniţi, după ce camioneta în care se aflau s-a răsturnat

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului