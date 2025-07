Cristina Cioran a ajuns la spital cu fiul ei. Max a împlinit cinci luni la jumătatea lui iulie și va rămâne internat în spital alături de mama lui câteva zile.

Max are bronșită, așa că medicii au decis să îl interneze împreună cu mama lui. Din fericire, nu este vorba de nimic grav, dar vor mai rămâne în spital câteva zile. Cristina Cioran mai are o fiică, pe Ema, în vârstă de 4 ani.

„Ce vară fierbinte, nu-i așa? Și noi suntem la spital, în toiul verii. Avem o mică bronșulită, ne-a adus Emma cadou, asta este, mai avem puțin și ne facem bine, vă îmbrățisăm”, a spus Cristina Cioran, pe Instagram.

Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară, în luna februarie a acestui an, când Max a venit pe lume. Vedeta nu este adepta dietelor, așa că nu a făcut mare lucru pentru a slăbi, după cea de-a doua naștere. Vedeta a urmat dieta daneză, cea care a ajutat-o să slăbească și după ce a născut-o pe fiica ei.

„Mi-am fixat un obiectiv acum o lună de zile. Am zis că trebuie să elimin 10 kilograme și fix așa s-a întâmplat. Am urmat un program de slăbit pe care l-am mai urmat și după ce am născut-o pe Ema. E doar dietă, sportul urmează după ce termin partea asta. Urmează mai mult înot, cu sala încă nu m-am obișnuit.

Ăsta a fost obiectivul, l-am atins, dar mai merge un pic. Nu sunt de acord cu dietele prea drastice, cu înfometarea sau pastilele minune. Eu am menținut o dietă daneză, care conține vitamine, minerale pentru a te menține sănătos”, declara recent, Cristina Cioran, la Știrile Antena Stars.