La un eveniment recent, Cristina Șișcanu a atras toate privirile într-o rochie mini neagră, mulată pe corp, accesorizată cu dresuri plasă și pantofi negri cu toc înalt. Vedeta a completat look-ul cu un clutch metalic auriu și a afișat un zâmbet încrezător pe covorul roșu.

Imaginea surprinsă la eveniment a generat însă critici în mediul online, unii comentatori considerând că o femeie trecută de 40 de ani nu ar trebui să poarte astfel de ținute. Reacția vedetei Cristina Șișcanu nu a lăsat criticile fără răspuns și a transmis un mesaj ferm pe Facebook: „Am purtat aseară o rochie scurtă pe corp. Și, surpriză, nu mi-a crăpat oglinda! Mi-au crăpat însă niște mentalități în comentarii.”

Reproșurile primite de Cristina Șișcanu

Ea a continuat, povestind ce i s-a reproșat: „Vai, la 40 de ani nu mai porți așa ceva! Ești expirată. Uzată. Trecută. Bătrână.” Vedeta a punctat că vârsta nu ar trebui să fie o barieră în ceea ce privește felul în care o femeie se îmbracă sau își trăiește viața:

„Serios? În 2025, încă mai judecăm femeile după lungimea rochiei și numărul din buletin? Adevărul e simplu: la 40 de ani o femeie e mai tânără decât a fost vreodată în mintea și în inima ei. Abia acum are experiență, echilibru, carieră, familie, știe ce vrea și mai ales ce NU acceptă.”

Cristina Șișcanu a transmis și un mesaj direct femeilor care au criticat-o: „Îmi pare rău pentru voi, femeile care ați scris astfel de comentarii. Pentru că nu sunteți bătrâne. Sunteți prizonierele unei educații care v-a furat libertatea de a trăi. V-a spus că tinerețea se termină la 30 și că după 40 trebuie ‘să te pregătești de… Știți voi de ce. Și e trist.”

Mesajul vedetei s-a încheiat cu un îndemn la schimbarea mentalităților și la libertatea de a trăi fără constrângeri impuse de societate: „Eu nu joc după regulile astea. Eu îmi trăiesc viața așa cum o simt. Am prietene de 40, de 50 de ani, la fel de libere și vibrante. Și ghici ce? Nu sunt ‘expirate. Sunt vii, frumoase și demne. Așa că, dragile mele, dacă la 40 de ani vi se pare că viața s-a terminat, nu e despre vârstă. E despre atitudine. Schimbați mentalitatea. Fiți mai open-minded. Trăiți. Pentru că 40 e noul 20. Dar cu mintea la zi.”

Decizia luată de Cristina Șicanu alături de Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu vor să se mute din România. Prezentatorul TV și soția sa au dezvăluit în mediul online că intenționează să se mute în Italia, o idee pe care o aveau în plan de mai mult timp, dar pe care abia acum au decis să o pună în aplicare. „V-am mai spus eu că ne gândim serios să ne mutăm într-o altă țară… Cred că vom face acest pas în curând, sau mai exact în anul care vine. Avem în plan ca toată vara, imediat ce Petra ia vacanță, să plecăm de exemplu în Italia și să stăm toată vara acolo până reîncepe Petra școala, ca să vedem cum ne acomodăm”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Facebook.

Vedeta a adăugat că una dintre principalele motivații ale acestei decizii este nemulțumirea față de măsurile fiscale din România, dar și diferențele de costuri între cele două țări. „În Italia e mai ieftin de trăit, cu siguranță depinde și de zone, dar prețurile la supermarket sunt cred că cu o treime mai mici decât la noi, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi după toate creșterile de taxe și impozite. Mai mult decât atât, mâncarea este bună, atmosfera plăcută. Traiul e mai ieftin în Italia decât în România dacă te organizezi cum trebuie și îți iei și o cazare ok, din timp…”, a mai spus vedeta.

Deși mutarea nu este încă definitivă, familia vrea să testeze viața într-o altă țară, iar Italia pare să fie alegerea ideală pentru un nou început. Fanii cuplului i-au felicitat deja pentru curaj și le-au urat mult succes în această nouă aventură.

