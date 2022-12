Octavia Geamănu e în continuare angajată la Antena 1, obișnuia să meargă zilnic în redacție, însă acum e în concediu de odihnă. Acum are suficient timp pentru familie, pentru a se ocupa de Andrei, fiul ei și al lui Marian Ionescu.

„Sunt într-o situație neplăcută, chiar dacă eu sunt în continuare angajată, cu aceleași drepturi. Sunt în concediu de odihnă, pentru că aveam foarte multe zile de concediu de recuperat, după ce, în ultimii 5-6 ani, nu mi-am luat aproape deloc libere. Mai sunt în concediu până pe 3 ianuarie, timp în care avem și un proces pe rol. A trecut primul termen, în decembrie urmează al doilea. Probabil că al treilea termen mă va prinde în redacție sau nu”, a spus vedeta pentru OK! Magazine.

Și a continuat: „Totuși, nu poți să ștergi cu buretele 18 ani. 18 ani în care Antena 1 a fost parte din mine. Eu am avut familia mea și familia Antena 1. Și cineva într-o zi a decis ca eu să nu mai fac parte din echipa Observator, fără nicio explicație. Din contră, spunându-mi că sunt perfectă și că nu are nimeni ce să-mi reproșeze.

Am luat-o cum a venit, pentru că sunt un om rațional. Dacă ar fi să mă întrebi ce vreau, ți-aș spune că știu foarte bine ce vreau din punct de vedere profesional, la fel cum știu foarte bine ceea ce nu vreau. Cred că doar atât pot să-ți spun despre această situație. Acum, destinul meu profesional este în mâna unor judecători. Desigur că eu cred că destinul meu profesional în televiziune va mai dura mulți ani de-acum înainte. Dar rămâne de văzut unde”, a mai spus ea.

Vedeta a mai precizat că nu crede că era de neînlocuit, însă ea nu înțelege de ce a fost scoasă de la Observator Antena 1 fără nicio explicație. Tocmai de aceea a deschis un proces. „Da, este absolut normal, președinte de stat dacă ești, nu ești bătut în cuie. Nimeni nu se află pentru totdeauna pe o anumită poziție. Dar, ca în orice companie, o astfel de schimbare trebuie să se producă fair-play. Nu nefiresc și absurd cum am trăit eu.

Niciodată nu m-am considerat bătută în cuie. Din contră, a se vedea trecutul meu profesional: am prezentat diverse jurnale. Ok, am avut noroc, audiențele erau de partea mea, totul era de partea mea. Cu toate astea, cineva a decis stop-joc, fără nicio explicație, nici față de mine, nici față de public”, a declarat Octavia Geamănu, care a dezvăluit că în 18 ani de contract cu Antena 1 a fost mereu fidelă postului.

„ Eu am fost întotdeauna foarte corectă și n-am dat curs solicitărilor de a discuta despre diverse proiecte cu alte televiziuni. Am fost un om fidel. E ca-ntr-o căsnicie: ești căsătorită, stai în banca ta! A, nu mai ești fericit și nu mai vrei? Atunci este altceva.

Dar eu am fost mereu fericită cu ceea ce făceam. Și acum am un contract pe care-l respect. Cel puțin eu… Nu m-a dat nimeni afară. Sunt o angajată cu carte de muncă, aflată în concediu”, a încheiat vedeta.

