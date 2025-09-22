Andra se află într-o formă de invidiat, după ce în ultima perioadă a slăbit vizibil. Artista a publicat imagini cu soțul și copiii lor.

„Vreau să vă spun un secret… am fost foarte fericită azi. A venit familia mea să mă susțină la concertul din Bucuresti și m-au umplut de energie❤️Vă iubesc mult și chiar îmi doresc cât mai multe concerte cu voi lângă mine!”, a scris Andra pe contul de socializare.

Printre vedetele care i-au transmis un mesaj în dreptul postării, se află Dana Rogoz, care nu a ezitat să spună că este șocată să vadă cât de mult a crescut David, fiul artistei. „Mă șochează cât de mare e David”, a spus Dana Rogoz.

Andra, în vârstă de 39 de ani, și-a surprins fanii cu lansarea celui mai nou videoclip, „Numai din iubirea ta”, piesă pe care a prezentat-o și în emisiunea soțului ei, Cătălin Măruță. Spre finalul clipului apare chiar și prezentatorul de la Pro TV, un detaliu care a încântat publicul. „Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să fie acolo!”, a explicat artista.

Invitată în emisiunea soțului ei, artista a vorbit deschis despre această transformare. Ea a mărturisit că a apelat la un nutriționist pentru a slăbi sănătos, însă adevărata schimbare a venit în momentul în care a încetat să se mai compare cu alții și a început să se accepte cu bune și cu rele.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem! Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel! Așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima!”, a afirmat Andra Măruță.

