Celebrul artist a fost astfel aniversat într-un mod cu totul inedit: imaginea sa a rulat pe mai multe ecrane din celebrul Times Square din New York. Evenimentul a atras atenția românilor care au trecut prin inima metropolei americane și care au fost surprinși să-l recunoască pe artist în acest context spectaculos.

Mirarea a fost cu atât mai mare cu cât portretul său ușor recognoscibil a apărut ciclic, din oră în oră, la intervale bine stabilite, timp de câteva secunde, încă din primele zile ale anului.

Gestul nu este deloc întâmplător: a fost un cadou emoționant oferit de soția sa, antreprenoarea româno-americană Gabriela Băncescu, cu ocazia zilei de naștere a artistului, născut chiar „în noaptea dintre ani”, la propriu. Deși aniversarea i-a găsit la mii de kilometri distanță unul de celălalt, legătura lor a fost mai puternică decât oricând.

În timp ce Gabriela s-a ocupat de organizarea uneia dintre cele mai mari petreceri de Anul Nou dedicate românilor din cosmopolitul New York, artistul a susținut concerte în stațiuni montane din apropierea Brașovului.

Imaginea difuzată în Times Square a fost însoțită sonor de melodia „Mai lasă-mă să te iubesc”, cântecul emblematic sub care cei doi și-au unit destinele, chiar la New York, în urmă cu cinci ani.

Legătura lui Gheorghe Gheorghiu cu New Yorkul este una specială și constantă. De-a lungul timpului, muzica sa a răsunat inclusiv în faimosul district financiar Wall Street, în cadrul unui important festival internațional, iar artistul a susținut și un recital „la mare înălțime”, la etajul 86 al Trump World Tower, una dintre clădirile emblematice ale metropolei americane.

