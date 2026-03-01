Lidia Buble a postat pe contul de socializare un mesaj, în care a dezvăluit cât de șocată a fost de apariția lui Theo, recunoscând că a fost la un pas să cheme poliția.

„@theorose.official , ce-ai făcut, mă, aseară?! Eu te așteptam pe tine și când colo BAM Leo de la Izvoare. M-am trezit cu „domnul” în capul scărilor și câteva secunde am fost convinsă că a intrat un intrus pe scenă Am rămas mută, nu mai știam cum să reacționez.

Jur că, la cât de nepregătită am fost pentru apariția ta, chiar îmi venea să pun poliția pe tine

Ai fost o surpriză absolut fabuloasă atât pentru mine, cât și pentru publicul din sală. Îți mulțumesc! Ești un artist care știe să facă show în adevăratul sens al cuvântului. Te prețuiesc și momentul nostru o să rămână în inima mea forever”, a scris Lidia Buble pe contul de socializare.

De asemenea, după concert, Lidia Buble a transmis un mesaj de mulțumire pentru cei care i-au fost alături, într-o seară așa importantă pentru ea.

„Aseară mi s-a împlinit un vis, datorită vouă. La spectacolul meu *Simțim la fel* am trăit ceva mai presus decât aș fi putut să-mi imaginez vreodată. Dragii mei, nu știu dacă a fost un spectacol perfect, dar știu că a fost real. Mi-am pus sufletul pe scenă așa cum e el…fragil. Am fost copleșită de emoții și încă încerc să procesez tot ce s-a întâmplat aseară.

Am simțit fiecare inimă din sală aproape. Fiecare aplauz ca pe o îmbrățișare. Fiecare tăcere ca pe o încredere. Dacă ați plecat acasă cu sufletele atinse, împăcate și pline de emoție, atunci am primit tot ce mi-aș fi putut dori după acest spectacol.

“Simțim la fel” a existat cu adevărat prin voi și împreună cu voi. Vă mulțumesc că ați fost acolo. Vă mulțumesc că mi-ați fost aproape la împlinirea unui vis. Vă mulțumesc că ați făcut din această seară una pe care o voi purta în inimă toată viața. VĂ IUBESC și VĂ PREȚUIESC!”, a mai transmis Lidia Buble.

