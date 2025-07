Actorul care este personaj principal și îl interpretează pe Superman în anul 2025 este David Corenswet, iar cu ajutorul Vertical Entertainment, Libertatea a obținut un interviu cu acesta.

Ce i-a spus David Corenswet lui James Gunn la telefon

Libertatea: Vom începe cu o întrebare foarte practică, poate chiar ezoterică: cum e să zbori?

David Corenswet: În același timp este o senzație pe cât de incomodă, pe atât de exaltantă și eliberatoare. Pentru zbor am fost prins în chingi și sfori pe sub haine, sfori care mă ciupeau și zgâriau pe piele. Dar cumva, atunci când porneau camerele de filmare și auzeam „3, 2, 1! Start”, mă trezeam plutind la înălțime, iar toate neplăcerile dispăreau.

Povestește-ne cum a fost momentul în care ai aflat că vei interpreta rolul celui mai cunoscut supererou – Superman. Cum ai primit vestea și ce ai simțit?

Eram acasă, într-o minivacanță de la filmările pentru „Tornade”, și am primit un telefon de la un număr necunoscut din Los Angeles. Mi-am zis că trebuie să răspund, aveam presentimentul că ceva important urma să se întâmple, fără să știu dacă bun sau rău.

Primul lucru pe care l-am auzit a fost: „David, sunt James Gunn”! Nu știu de ce, dar i-am zis: „Ai cum să dovedești?”. Era pur și simplu genul acela de moment incredibil pe care nu știi cum să îl gestionezi. Omul mi-a răspuns: „Da, ai dreptate, te sun ca să îți ofer rolul lui Superman”. Replica mea a fost: „Sigur ești tu, pentru că altul nu ar fi avut cum să îmi facă o astfel de ofertă”.

Mi se pare ireal și prima reacție a fost să mă îndoiesc că am primit cu adevărat oferta de a-l juca pe Superman. Lucrurile astea nu se întâmplă și nu prea îți vine să ai speranțe. După câteva clipe de visare, pot spune că am avut o conversație foarte plăcută cu James Gunn despre prioritățile lui și lucrurile pe care vrea să le evidențieze. După aceea, m-am simțit ca un astronaut care primește vestea grozavă că va zbura pe Lună.

E proiectul pe care mi l-am dorit dintotdeauna, dar munca abia urma să înceapă. Rolul a fost un câștig din start, însă marele premiu a fost să filmez cu întreaga echipă, să îmi dedic unul sau doi ani din viață pentru a face acest film și a-l arăta lumii întregi.

Înainte de film, care este experiența ta cu personajul? Ești fan DC Comics, ai văzut filme sau seriale cu supereroul?

Nu am avut nicio fixație pentru Superman. Clar, mă uitam la serialul „Smallville” după școală, până să ajungă părinții mei acasă, pentru că ei nu mă lăsau să mă uit la TV în adolescență. Îmi amintesc că am văzut „Superman Returns” la cinema și mi-a plăcut mult. Însă nimic din toate astea, nici actorii, nici benzile desenate, nici fanii, nu m-au făcut să rezonez cu Superman, asta până când am citit scenariul lui James Gunn. M-au surprins toate elementele pe care le-a introdus.

Știam de filmele lui Christopher Reeve, de Lex Luthor și Lois Lane, dar când am citit scenariul lui James Gunn, am descoperit multe altele despre care nu aveam habar. El m-a pus să citesc benzile desenate clasice „All-Star Superman” și „Superman for All Seasons”. Toate personajele astea există de ani buni, dar nu au fost niciodată prezentate pe marele ecran.

Actorul a fost surprins de scenariul noului film „Superman”

Te așteptai să descoperi că scenariul nu este povestea originală clasică?

Bună întrebare! M-au surprins multe lucruri, cum ar fi Krypto, apariția mai multor metaoameni, o lume care nu e a noastră, chiar dacă seamănă. Nu mă așteptam la roboții Superman, nici nu știam că există. Filmul atinge și povestea originii, însă nu e subiectul principal.

Cred că este un avantaj uriaș faptul că spectatorul intră direct în acțiune încă de la început, nu trebuie să știe nimic înainte, pentru că va afla totul pe parcursul filmului. În plus, Superman e un personaj familiar pentru toată planeta.

Ce simbolizează personajul tău pentru film și pentru fani?

Simbolizează strădania de a fi bun și a face bine. Simbolizează părțile noastre bune și perseverența noastră zilnică de a învinge răul. Pas cu pas, ne dăm toată silința, avem intenții bune, dar și conștiința că acțiunile noastre pot avea efecte.

Filmul subliniază cât de importante sunt aceste reguli de bun simț dintotdeauna, chiar dacă în zilele noastre nu mai par la modă și oamenii au tendința de a fi din ce în ce mai egoiști. În definitiv, scopul acestei povești este de a lăsa audiența cu o senzație plăcută.

Personajul are o lungă istorie pe marele și micul ecran. Cum ai reușit să-ți pui amprenta?

După ce am primit rolul, am urmărit cam toate interpretările de până acum și cu unele chiar am rezonat la nivel personal. Mi se par extrem de importante umanitatea, sentimentul de neintegrare, iubirea și dorința de a fi bun, de aceea am încercat să mizez pe ele.

Cum a fost pentru tine încercarea de a delimita cele două personalități ale personajului tău: Superman și Clark Kent?

Principala diferență este că lui Clark Kent îi place să joace ambele roluri. E Superman și îi place să fie eroul care salvează ziua, mândru că poate oferi protecție, mereu în centrul atenției. Când apare, toată lumea e cu ochii pe el. În același timp, are nevoie și de momentele lui de intimitate, iar la Daily Planet nu e în centrul atenției deloc. Are grupul său de jurnaliști pe care îi iubește și îi ajută, preferă să îi asculte și să îi încurajeze, decât să își asume gloria.

Neobișnuit în acest film mai este faptul că Superman și Lois Lane sunt deja cunoscuți, deci nu există acel moment romantic de întâlnire. Spune-mi cum ai lucrat cu Rachel Brosnahan și de ce este perfectă pentru Lois Lane?

Cred că Rachel Brosnahan este perfectă ca Lois Lane, pentru că nu-i scapă nimic. E atât de isteață și incisivă… Este frustrant, într-un sens plăcut. Îți vine să-i zici: „Cum să nu ratezi nimic? Pur și simplu înțelegi totul și vezi lucruri pe care le-am ratat, lucruri pe care le-am spus și îmi spui că mă repet”. Ca actor, asta este uimitor, pentru că știi că te ascultă, știi că te vede, știi că e acolo pentru tine.

Pentru Superman, ea este picătura chinezească, pentru că îl trage la răspundere pentru tot ce face. Acel instinct jurnalistic de scepticism care o face să se gândească la toate consecințele unei acțiuni îi face pe ei doi o echipă perfectă. Superman este această ființă cu super-puteri și Lois Lane este doar o jurnalistă, dar, desigur, creează scântei și dragoste și entuziasm între ei.

Cum ai lucrat cu Nicholas Hoult ca Lex Luthor?

Să lucrez cu Nick este, de fapt, unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit ca actor de ceva vreme, pentru că îl admir de mulți ani. Are o carieră atât de bogată și este încă atât de tânăr… În ziua în care s-a stabilit că el va fi Lex Luthor al nostru, m-am gândit că este o zi bună pentru acest film, pentru că partea interesantă a unui supererou este răufăcătorul lui. Nick a dat personajului o anumită nesăbuință!

Ce este grozav la Nicholas Hoult este că poate interpreta atât de multe tipuri diferite de personaj… Pe de o parte este extrem de amuzant, pe de altă parte îți poate da replica într-un mod extrem de rece și amenințător. Deși este cel mai amabil om, în momentul în care intră în personaj și te fixează cu privirea poate fi cu adevărat terifiant.

Cum ai lucrat cu regizorul James Gunn?

Colaborarea cu James Gunn a decurs mai bine decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Este condus de dragostea pentru personaj și de cea de a face filme. Povestea că a învățat să citească și a crescut cu DC Comics. E ca un copil… nu într-un magazin de dulciuri, dar, ei bine, cred că într-un magazin de benzi desenate.

Parcă și-a adunat toți prietenii laolaltă ca să facă cel mai emoționant, amuzant și captivant film din câte poate el. Are o viziune clară, dar acceptă ideile altora. Astfel, adună cele mai bune idei, le trece prin filtrul personal și pune pe marile ecrane o poveste grozavă.

David Corenswet s-ar uita „din nou și din nou” la filmul „Superman”

La ce să se aștepte publicul de la acest film? De ce este, în special acest Superman, supereroul potrivit pentru prezent?

Ei bine, când mergi să vezi un film la cinema, vrei să râzi și vrei emoție, vrei mize mari și vrei pierderi. Vrei secvențe grozave de acțiune, care abundă în plin în acest film. Am văzut câteva minute pe un ecran mic și am văzut filmul pe marele ecran și vă spun sincer că este construit pentru acesta din urmă. La sfârșit simți imediat că ai putea să-l vezi din nou. Sunt atât de încântat, încât îmi doresc să văd acest film din nou și din nou.

Încă ceva… James Gunn spune că tu l-ai inspirat să pună din nou chiloții roși peste costum. Crezi că a făcut alegerea potrivită?

(râde) Eu i-am dat voie să pună chiloții peste, însă pentru el chiar a fost o provocare să găsească o metodă potrivită să îi folosească astfel încât să nu par ridicol. Chiloții ăia nu au nicio funcționalitate, nu ajută la nimic, în condițiile în care Superman este un extraterestru puternic, aproape invincibil.

Însă ceea ce eroul trebuie să transmită este faptul că e ușor de abordat, că e prietenos cu copiii și că oricine are nevoie de el îl poate aborda. Cred că asta a vrut James Gunn să facă prin includerea chiloților peste costum. A vrut să îl facă mai uman, mai abordabil.