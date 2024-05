După ce a spus în filmare că și-a găsit soția cu doi bărbați în casă, partenera lui Cabral a dezlegat misterul, pentru ca fanii să înțeleagă despre ce este vorba și cine erau, de fapt, bărbații din locuința cuplului.

Pentru cei care nu știu, ei bine, este vorba de colegii Andreei Ibacka, care o ajutau să realizeze o filmare, lucru ce reiese chiar din vorbele acesteia.

„Cabral: Să se vadă că am venit acasă și am găsit-o pe nevasta mea cu doi bărbați! Uite-o! Scandal!!!! Andreea Ibacka: Deci nu te mai suport! Mi-ai stricat filmarea a șaptea oară! Pleacă!”, au spus, râzând, Cabral și Andreea Ibacka.

„După ce el apare la ziar «inspitat» și de șatene și de «blondisance»…. El îmi strică mie filmările să zică că e egalitate”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Ce spune Cabral despre relația lui cu Andreea

Deși pare cuplul perfect, care nu se ceartă niciodată, Cabral a mărturisit că și în căsnicia lui mai există momente tensionate. Chiar dacă există o diferență de 8 ani între ei, soțul Andreei Ibacka spune că nu a fost niciodată acest aspect un impediment în relația lor.

„Așa e nefasta, nu scapă vreo ocazie să te facă de toată ocara… La mine n-a fost nicio criză, am trăit întotdeauna fiind conștient că nu știu când se termină ața. Nu știu câte zile am, așa că am încercat în viață să fac toate lucrurile pe care oamenii se bazau să le fac… dar să am grijă să și trăiesc, între timp. Am avut pasiuni pentru diverse hobby-uri, le-am consumat. Am vrut să sar cu parașuta – am sărit! Am vrut să fac enduro, paragliding, sailing și kite – am făcut! Ne-am făcut echipă de curse, Bad Petunia, suntem constant pe podium. Merg pe moto. (zâmbește) Știi cum e… îți plătești și ratele, mai mănânci și câte un ecler.

