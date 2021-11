Narcisa Suciu a părăsit România în urmă cu ani și s-a mutat în Finlanda, țara de origine a soțului ei. Acolo, cei doi locuiesc într-o casă pe care cântăreața a amenajat-o după bunul plac. Are multe elemente de decor cu influențe românești, semn că nu a uitat nicio clipă de țara natală. Revine în România ori de câte ori i se face dor sau are vreun proiect.

Acum, într-un interviu pentru Prima TV, cântăreața a dezvăluit că locuința ei din Finlanda poate fi o „mică Românie”. „Locuiesc în Finlanda de… imediat 12 ani, dar în casă la mine e un fel de mică Românie, ca în ambasada României din Helsinki, așa e și la mine în casă.

Cred că rădăcinile nu te lasă să te duci, cel puțin cu sufletul și cu mintea, foarte departe, chiar dacă fizic ești în altă parte sau cel puțin asta se întâmplă în cazul meu. Bărbatul meu întreabă întotdeauna, în română: «Ce faci?», nu o să întrebe în finlandeză, așa ne și salutăm. «Ce faci, fată?», așa mă întreabă. Eu îi răspund în românește: «Bine, fată»”, a declarat artista.

Întrebată cum petrece, în general, de 1 Decembrie, Narcisa Suciu a spus că atunci când nu are cântare sau vreun eveniment, e în fața televizorului, urmărește posturile românești.

„Pe televizorul românesc, asta în cazul în care nu eram în diaspora, am fost invitată de câteva ori. Am cântat și pentru românii din Helsinki într-un an, dar dacă nu am de cântat, dacă nu sunt undeva, să cânt, atunci sigur sunt pe televizor și văd tot ce… toate materialele pe care le faceți voi cu restul colegilor. (…)

Aș vrea să vă spun că vă doresc să fiți împreună, să vă bucurați unii de ceilalți, să vă găsiți timp să vă uitați la cel de lângă voi, să vă bucurați de copii, de părinți”, a fost mesajul Narcisei Suciu pentru români de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Viața personală a Narcisei Suciu

Recent s-au aflat detalii neștiute despre soțul finlandez al Narcisei Suciu. Sunt căsătoriți de 11 ani. Se știe că Narcisa Suciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de finlandezul Veikko Miettinen, iar acum are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului.

„Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România”, a povestit Narcisa într-o emisiune de televiziune.

