Detalii neștiute despre soțul finlandez al Narcisei Suciu. Sunt căsătoriți de 11 ani: „El îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă”

Narcisa Suciu trăiește departe de România de ani buni. A ales să se stabilească în Finlanda cu soțul ei, dar și cu fiica Daria. Cântăreața în vârstă de 46 de ani revine în țară ori de câte ori i se face dor sau are un anume proiect de lansat. Așa s-a întâmplat și acum, când a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Narcisa Suciu și-a lansat cartea, una interactivă, intitulată „Mama, povestește-mi despre tine”. „Foarte multă lume a avut senzația că e beletristică, dar nu e beletristică. Nu este o poveste scrisă pe care să o poți citi. E o carte interactivă, cum aveam noi pe vremuri oracolul. E ceva de felul ăla, dar mult mai serios. Sunt aproape 300 de întrebări, sunt structurate pe capitole și fiecare beneficiază de ilustrații făcute de fetița mea. Ea le-a făcut fără să știe că urmează să fac eu așa ceva, nici eu nu știam că o să fac așa ceva. Ea e studentă la Universitatea din Tampere la Facultatea de arte”, a declarat la PRO TV cântăreața.

Nu doar despre viața sa profesională a făcut declarații la TV, ci și despre cea personală. Se știe că Narcisa Suciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de finlandezul Veikko Miettinen, iar acum are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului. „Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România”, a mai povestit Narcisa.

Cum s-au cunoscut Narcisa Suciu și finlandezul Veikko Miettinen

Înainte de a-l cunoaște pe Veikko, Narcisa Suciu a mers pe mâna unei prietene, care a fost să-l vadă pe finlandez înaintea ei, după cum a mărturisit chiar cântăreața într-un interviu pentru revista Tango. Prima dată au vorbit pe o platformă de socializare, iar apoi s-au văzut față în față.

„A vrut să vorbim mai multe, dar i-am spus că nu prea am timp de aşa ceva. Tocmai ce îmi cumpărasem casa în Bucureşti, îmi cumpărasem maşină nouă, chiar nu mai aveam nevoie de nimic și nu mă interesa în niciun caz o relaţie la distanţă. Mi-a cerut, totuși, adresa de messenger ca să mă poată contacta, iar eu i-am dat-o, dar n-am vrut să îi spun cu ce mă ocup. I-am spus că am o fată şi mă ocup de ea. Bineînţeles că m-a căutat după adresa de messenger, cine sunt şi ce fac, iar pe mine curiozitatea asta m-a deranjat foarte tare și i-am reproșat”, a explicat Narcisa Suciu.

„Exact în momentul în care noi ne certam pe messenger, iar eu eram hotărâtă să închid, m-a sunat prietena mea, Ioana, cântăreaţă de jazz, care mi-a spus că se duce la un festival de jazz în Finlanda. Între timp, el mă întreba de ce nu mai răspund, iar când i-am spus că tocmai mă sunase prietena mea să-mi spună că merge în Finlanda, el a găsit o soluție: Foarte bine, uite, spune-i să vină să se întâlnească cu mine, să vadă că nu sunt vreun nebun. Ok, i-am zis.

S-a dus el la întâlnire în orașul în care era ea – mi-a spus că e aproape, dar, de fapt, nu era chiar așa aproape – și deși eu m-am temut, la un moment dat, foarte tare și m-am gândit să n-o las să meargă la întâlnire – mă gândeam: „Doamne, sunt absolut nebună, femeia asta are totuşi doi copii. Dacă e vreun psihopat?” – ea m-a sunat după întâlnire și mi-a spus că e un băiat foarte fin, elegant și educat și, desigur, absolut normal, încât ar fi mare păcat să ratez întâlnirea cu el… Așa am hotărât să-i spun să vină în țară, i-am promis că-l duc să vadă Castelul Bran și l-am așteptat la aeroport… M-am dus la aeroport foarte stresată, dar m-am relaxat total în secunda în care l-am văzut. Apoi m-am dus eu în vizită, am fost și cu Daria – am făcut exact ce îmi venea să fac, fără să mă stresez că poate să spună că am vreo fiţă sau că sunt nebună, nu m-a interesat”, a mai povestit vedeta.

Narcisa Suciu are un copil, o fată

Daria este fiica Narcisei Suciu. Tânăra în vârstă de 23 de ani, care e și foarte activă pe Instagram, trăiește în Tampere, un oraș în sud-vestul Finlandei. În imaginile pe care le postează pe Instagram, Daria poartă diverse ținute, foarte asortate.

Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii 90 în România. Printre multe alte premii pe care artista le-a obţinut de-a lungul anilor s-a numărat şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997. Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen.

