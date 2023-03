Cei doi au povestit în emisiune despre problemele pe care le au în familie. Soțul Ioanei Tufaru, Ionuț Mardare, este în scandal cu cumnata lui, care nu l-a anunțat că Florin, fratele lui, s-a stins din viață. La mijloc ar fi vorba și despre o moștenire de câteva zeci de mii de euro.

Ioana Tufaru, probleme cu familia soțului

„Înțeleg că voi sunteți în doliu fără să fi știut”, le-a spus prezentatoarea Mirela Vaida celor doi invitați ai săi, care au apărut îmbrăcați în negru. Ioana Tufaru a apărut într-o rochie neagră, foarte lungă, însă a atras atenția cu nuanța părului. Și-a vopsit părul albastru.

Cei doi soți suferă acum după pierderea suferită, mai ales soțul Ioanei Tufaru. Era apropiat de fratele lui, vorbeau la câteva zile, la telefon, iar acum e nemulțumit că nu a fost anunțat de cumnată de moartea lui, dar și că ea ia unele decizii fără să-l consulte.

În prezent, Ioana Tufaru și soțul Ionuț Mardare locuiesc în sectorul 6 din București alături de Luca, băiețelul de cinci ani pe care îl au împreună. Stau toți într-o garsonieră pe care Gigi Becali i-a oferit-o cu ani în urmă.

„Ne-am mutat tot în „ograda” domnului Becali, să spun aşa, dar în altă zonă. Am plecat din Berceni, în Preciziei, Militari. E mult mai bine aici dintr-o sumedenie de motive. În primul rând, aveam problema transportului pentru că de la Apărătorii Patriei trebuia să luăm un autobuz care ba venea, ba nu venea. Hai, poate aş fi acceptat şi asta, dacă nu erau vecinii extrem de gălăgioşi.

Luca nu se putea odihni cum trebuie, aşa că am mers la Pipera, la biserică, să ne întâlnim cu domnul Becali şi i-am spus păsul nostru. El a luat imediat atitudine pentru că ţine la Luca, şi ne-a mutat în Militari. Garsoniera este puţin mai mare, zona este foarte liniştită, oamenii sunt mult mai civilizaţi, iar grădiniţa celui mic este relativ aproape de casă. Deci, numai avantaje”, a declarat Ioana Tufaru în 2019.

Ioana Tufaru nu are un loc stabil de muncă și nu vrea să se angajeze

Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu, are o situație financiară foarte grea și trebuie să își întrețină copilul. Ea nu are un loc de muncă stabil, însă nici nu își dorește să se angajeze. „Nu, nu am un loc de muncă stabil și deocamdată nici nu caut!”, a declarat Ioana Tufaru.

La un moment dat, aceasta avea un rol mic într-o piesă la Teatrul Evreiesc, însă din cauza pandemiei nu a mai putut urca pe scenă. „Teoretic, da, sunt încă acolo, doar că nu putem juca pentru că nu avem voie… suntem prea mulți pe scenă!”, a spus fiica regretatei Anda Călugăreanu cu ceva vreme în urmă.

Ajutorul social este cel care îi e sursă de venit acesteia, dar și drepturile de autor de pe urma părinților ei. Fiul Ioanei Tufaru este la școală, astfel că acum cheltuielile sunt mai mari. „Câștig din ajutorul social 800 de lei, mă descurc greu financiar, dar nu mă plâng! Da, iau și drepturile de autor”, a spus Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

„Venitul lunar este în jur de 1.500 de lei. Nu, Ionuț nu mai lucrează din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Așteptăm să treacă pandemia să își facă pensie pe caz de boală”, a declarat în noiembrie 2022.

