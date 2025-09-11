Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV

Raluca Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și stilul său autentic, a surprins fanii la Asia Express 2025, emisiunea în care participă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. În primul episod, vedeta a fost filmată fără machiaj și cu părul natural, o imagine rară pentru ea, obținând rapid sute de mii de reacții pe TikTok.

După ce a petrecut prima noapte la o gazdă locală, Raluca a cerut producției să fie trezită devreme pentru a-și face machiajul și a-și monta peruca, mărturisind că aspectul fizic este foarte important pentru ea și chiar s-a gândit să renunțe la experiență înainte de a începe efectiv competiția.

La Asia Express, Raluca Bădulescu și Florin Stamin fac echipă și par să se înțeleagă de minune. În timpul primei probe, vedeta a avut o reacție surprinzătoare când a aflat că va trebui să coboare din barcă și să meargă cu pluta până la mal, alături de bagaje. După ce au trecut de provocare, camerele au surprins-o pe Raluca în ipostaza ei naturală, obosită și buimacă, ceea ce a făcut ca scena să devină rapid virală.

Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express

Raluca Bădulescu a atras atenția încă de la debutul competiției Asia Express: Drumul Eroilor prin stilul său caracteristic și umorul cu care a abordat provocările. Vedeta a povestit recent pentru presă cum s-a pregătit pentru această experiență intensă și ce lecții a învățat pe parcurs.

Deși știa că va fi dificil, Raluca nu și-a imaginat prin ce va trece. Mereu cochetă și atentă la aparențe, vedeta și-a pregătit ținutele cu trei luni înainte de plecare, luând cu ea mai multe bagaje și pantofi speciali fără toc, precum și haine lejere. Totuși, agitația competiției a făcut ca unele dintre ele să rămână nefolosite.

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanele ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Spynews.ro.

