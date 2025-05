Cum arată soția lui chef Ștefan Popescu, jurat „Chefi la cuțite”, și cum au fost surprinși cei doi

Ștefan Popescu și soția lui, Alina, sunt împreună de peste 20 de ani. Juratul de la Chefi la cuțite are o familie frumoasă și sunt părinții a doi băieți pasionați și ei de bucătărie.

Ștefan Popescu a făcut publică pe contul de socializare, o imagine emoționantă, în care apare alături de partenera lui. Bucătarul de la Antena 1 și soția lui au ieșit de curând împreună cu câțiva prieteni la restaurant și au făcut câteva poze pe care le-au publicat.

Chef-ul de la Antena 1 a mărturisit în urmă cu ceva timp că îi este recunoscător soției lui pentru tot ce face pentru familia lor.

Bucătarul de la „Chefi la cuțite” a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și în perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste 135 de intervenții, chiar în linia întâi.

În urmă cu ceva timp, chef Popescu a dezvăluit cum și-a cunoscut soția. „Ne-am cunoscut la locul de muncă, eu eram bucătar, ea lucra ca barman, eu o admiram în secret, ea nici nu știa că exist, deoarece hotelul era mare și lucram pe etaje diferite.

Dar, gata, nu mai dau din casă. Am reușit! Am cucerit-o! (…) La o lună de la prima noastră întâlnire, noi ne-am mutat deja împreună, și de atunci am fost de nedespărțit, iar asta spune multe despre chimia și compatibilitatea dintre noi. Eu chiar cred că unii oameni sunt predestinați”, declara Chef Ștefan Popescu, pentru viva.ro.

