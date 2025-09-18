Evenimentul a avut loc în data de 12 septembrie, iar Oana Ciocan a făcut publice imagini rare cu bebelușul ei și părinții lui Jador.

”O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături. Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel”, a declarat Oana Ciocan, pe rețelele de socializare.

Recent, Jador i-a făcut o declarație de dragoste Oanei Ciocan, pe care a cerut-o de soție în timp ce participau la Survivor România, sezonul trecut.

„Dragostea mea,

Ți-aduci aminte de poza asta? Prima noastră întâlnire… primul moment în care am știut, fără nicio îndoială, că vei fi soția mea. Ți-am spus atunci, cu toată inima, că vei fi femeia lângă care vreau să trăiesc tot restul vieții mele. Și uite că astăzi, după doi ani, tot ce ți-am promis s-a împlinit”, a declarat Jador, pe rețelele de socializare.

La începutul lunii iunie, Jador și Oana Ciocan au devenit părinții unui băiețel, iar de atunci, viața lor s-a schimbat complet. Artistul este cucerit de fiul lui și nu ezită să îi lase mesaje publice emoționante.





