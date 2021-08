Gabriela Prisăcariu a fost de curând la un control pentru a monitoriza bebelușul, iar aceasta a declarat pe rețelele de socializare că nu are momentan contracții.

„Haideți că am aflat și ce este cu acea analiză, motorizarea bebelușului, bineînțeles că am primit multe mesaje, de parcă «Oh my God! Nu știi ce înseamnă?» De unde să știu?

N-am mai făcut asta. Totul este bine, i-am auzit inimioara, nu am contracții. Ei bine, și el este foarte șmecher! A fost supercuminte, în mod normal dimineața este haos”, a declarat vedeta pe rețelele de socializare.

