Sandra și Răzvan Bănică au povestit cum i-a adus emisiunea și mai aproape și cum au reușit să treacă împreună peste provocările competiției.

„Unul dintre marile noastre câștiguri personale este acela că am avut curajul de a ne face cunoscuți publicului exact așa cum suntem noi. Am fost autentici în fiecare clipă. Ne-am iubit, ne-am susținut, ne-am încurajat, ne-am distrat exact așa cum o facem și acasă. Ne-am demonstrat, încă o dată, că împreună suntem capabili de lucruri mărețe și am rămas la fel de recunoscători pentru faptul că ne avem unul pe celălalt.

Am îmbrățișat fiecare zi cu entuziasm și curiozitate. Ne-am bucurat de fiecare clipă petrecută împreună la Power Couple, indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă. Și tocmai acest mod de a exista împreună nu a lăsat loc niciunui conflict”, a declarat Sandra Izbașa pentru revista VIVA!

„Am avut mereu încredere deplină în intuiția și cunoștințele celuilalt. De foarte multe ori ne-am înțeles doar din priviri și am simțit fiecare decizie ca fiind potrivită în momentele în care unul dintre noi alegea o anumită posibilă soluție sau rezolvare. Nu au existat dispute născute din moduri diferite de a gândi, și asta fiindcă ne cunoaștem extrem de bine și avem curajul de a ne lăsa liberi în alegerile pe care le facem.

La Power Couple este dificil să îți creezi strategii, fiindcă nicio zi nu seamănă cu cealaltă, iar mediul în care exiști este extrem de surprinzător.

Nu am numi-o neapărat o strategie, însă am încercat ca investițiile pe care le-am făcut să aibă sens și să nu fie deloc întâmplătoare. Cât despre provocări, ele au existat la fiecare probă. Situațiile inedite au fost cele în care nu mai fusesem puși înainte de competiție. Un exemplu ar fi înălțimile”, au mai spus cei doi.

