În prezent, atât CRBL, cât și Elena Vîșcu sunt implicați în alte relații. Dacă despre CRBL se știe deja cine este partenera sa, cei doi ieșind public și făcând declarații, de cealaltă parte, Elena Vîșcu, fosta soție a cântărețului, abia recent a dezvăluit că are un nou partener.

„De sărbători o să petrecem acasă. Probabil de Revelion o să mergem în vizită la cineva, o să fie ca un party, dar chiar mă bucur că sunt acasă și că mă pot bucura de momentele cu părinții. Am plecat de acasă de la 16 ani, îți dai seama că am lipsit de la foarte multe Crăciunuri și Revelioane, și atunci e momentul acela de familie. Mă bucur de familie, de părinți”, a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, pentru Spynews.

Fosta soție a lui CRBL a precizat că Alessia, fiica lor, va fi în această perioadă și alături de rudele de la Pitești, de bunica din partea tatălui. „Cu siguranță o să fiu și în București, nu știu exact când, o să vorbesc și cu Alessia să facem planul. Să fie și la bunica de la Pitești, să fie toate bunicile fericite, toată lumea împăcată, să fie bine”, a mai zis Elena Vîșcu.