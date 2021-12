„Acum suntem pe drum spre casă și am avut două zile de relaxare și o gură de aer curat, că ne trebuia pentru că ultimele două săptămâni au fost foarte intense, multe emisiuni filmate, vloguri, am zis că hai să mergem că o luăm razna.

E prima oară când am fost fără copii două nopți, am mai fost acum trei săptămâni sau o lună o singură dată undeva. Am fost la Brașov, le-am lăsat pe fetițe la mama, la bunica, și noi am plecat la Poiană.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Tot aproape au fost, le-am lăsat acasă la mama la Brașov. Noi am fost la un superhotel, dar Gabriela a zis că ne-ar mai fi trebuit măcar încă o noapte, deci trebuie să ne întoarcem iar”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.

„S-au comportat foarte bine fără noi, nu au plâns. S-au înțeles foarte bine cu bunica, sunt foarte ok și cred că vor fi din ce în ce mai ok pentru că vor crește și e normal”, a mai spus Tavi Clonda.

„Noi Crăciunul îl facem mereu acasă la noi, o să vină și ai mei de la Brașov, vor veni și câțiva prieteni, după care vom merge la munte câteva zile. De Revelion s-ar putea să am o cântare sau două, nu ne facem planuri”, a mai spus soțul Gabrielei Cristea.

Citeşte şi:

EXCLUSIV PROCESUL COLECTIV. În 23 de dosare apar infecții nosocomiale, dar niciun raport medico-legal nu le corelează cu moartea

32 DE ANI DE LA REVOLUȚIE. „Să nu rămâi însărcinată!”. Cum au încercat mamele care au trăit în comunism să-și educe altfel fiicele

„Tot orașul a dispărut”. Mărturii de groază în urma tornadelor care au ucis 100 de oameni în SUA

PARTENERI - GSP.RO Comunicat de ultimă oră al lui Reghecampf, după acuzațiile primite: „Doresc să clarific următoarele chestiuni”

Playtech.ro Laurențiu Reghecampf RUPE TĂCEREA despre averea Ionelei Prodan. A luat sau nu banii Anamariei? VIDEO

Observatornews.ro Detalii teribile în raportul IML, în cazul studenților uciși la Iași. Ioana și iubitul ei au fost hăcuiți cu zeci de lovituri de cuțit

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2021. Peștii au parte de o perioadă foarte activă pe plan social, în care unii îi vor admira, alții nu

Știrileprotv.ro Le-au zdrobit degetele cu ciocanul și le-au tăiat urechile cu cleștele. Scene de o violență extremă în Iași

Telekomsport Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Pregătește-te să descoperi un nou mod de a face shopping, cu Tommy Hilfiger Live Shopping