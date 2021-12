Povestea lor de dragoste a stârnit multe controverse la vremea respectivă, însă, în pofida tuturor greutăților, aceasta rezistat timp de 8 ani. Irinel Columbeanu și Anna Lesko și-au încheiat povestea de iubire, după ce părinții afaceristului au dat-o afară din casă. Fostul soț al Monicăi Gabor face acum dezvăluiri neașteptate despre sfârșitul relației cu artista.

Părinții lui Irinel Columbeanu nu au avut-o niciodată la suflet pe Anna Lesko, iar tatăl lui a fost cel care a gonit-o pe artistă din vila de la Izvorani.

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreeat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment, i-a spus «Ieși din casa fiului meu, rusoaico!». Așa s-a terminat relația noastră”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Impact.

Relația vedetei cu afaceristul a început când ea avea doar 17 ani. Irinel Columbeanu a ajutat-o să se maturizeze și i-a fost alături timp de 8 ani. „Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea artista despre fostul ei iubit.

Irinel Columbeanu își lansează astăzi cartea

Irinel Columbeanu lansează astăzi, 15 decembrie, primul volum din trilogia „Istoriile unui vehement – Ipocrația”. Afaceristul susține că acțiunea începe odată cu nașterea artistului și se termină cu o călătorie la Paris alături de Anna Lesko. Excursia celor doi a venit după ce Irinel a trecut printr-un accident vascular cerebral.

„Cartea începe cu nașterea mea și se termină cu sfârșitul anului 2002, cu călătoria mea la Paris împreună cu Anna Lesko, pentru a mă reface după un moment critic din viața mea”, a spus el pentru sursa mai sus menționată.

