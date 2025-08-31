Imaginea a fost postată pe Facebook de Vlăduța Lupău, care a ținut să împărtășească momentul special cu fanii săi. Artista a scris în dreptul fotografiei: „În seara asta… m-am întâlnit cu fecioarele, sărbătoriții ultimelor zile”, făcând aluzie la faptul că Andra și Horia Brenciu și-au aniversat recent zilele de naștere.

Ipostază inedită cu artiștii

Poza, în care cei trei artiști apar zâmbitori și relaxați, a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii. Fanii au reacționat cu entuziasm și le-au trimis mesaje de dragoste și admirație. Printre cele mai apreciate comentarii se numără: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”. „Sănătate și numai bucurii, zâmbăreților! Toți sunteți minunați și favoriții mei!”.

Întâlnirea celor trei artiști a fost privită de admiratori ca o adevărată sărbătoare, mai ales că Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău sunt figuri emblematice ale muzicii românești, fiecare cu un stil aparte, dar la fel de iubit de public.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Postarea Vlăduței a devenit rapid virală, dovadă că oamenii se bucură să-i vadă pe artiști împreună, dincolo de scenă, în ipostaze naturale și pline de voie bună.

Câți bani cere Andra Măruță pentru un concert. Onorariile artiștilor români în 2025

În 2025, onorariile soliștilor români au rămas destul de ridicate, iar cerințele lor financiare reflectă atât statutul lor de vedetă, cât și echipele numeroase care îi însoțesc în turnee. Impresarul Radu Baron a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, tarifele celor mai solicitați artiști de pe piața muzicală din România, explicând că, în ciuda creșterii prețurilor la bilete și a costurilor de viață, cerințele financiare ale acestora nu au suferit mari modificări.

În topul celor mai bine plătiți cântăreți din România se află Andra, Delia, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică jr și Horia Brenciu, care cer pentru concertele mari sume ce depășesc 15.000 de euro. Aceste tarife reflectă nu doar talentul și popularitatea lor, ci și numărul mare de membri ai echipelor lor (până la 15 persoane), care include tehnicieni, dansatori și instrumentiști.

„Andra, Delia, Brenciu, Smiley, Loredana Groza și Ștefan Bănică jr sunt plătiți foarte bine, au onorarii de peste 15.000 de euro, la concertele foarte mari, sunt cei mai scumpi de pe piața muzicală. Nu au mai crescut tarifele, în ultima vreme, sunt cam staționare, pentru că nu duce piața, plătitorii de bilet nu au salarii foarte mari, viața s-a scumpit, astfel că e greu să crești prețul unui bilet, și așa destul de ridicat, de peste 100 de lei”.

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Pe lângă acești titani ai muzicii pop din România, și artiștii de muzică populară sunt bine plătiți, deși tarifele lor sunt mai accesibile. Elena Merișoreanu, Gheorghe Turda și Sofia Vicoveanca au tarif între 1.000 și 1.500 de euro pentru un recital de aproximativ 45 de minute, iar cântăreții precum Vlăduța Lupău sau Viorica și Ioniță de la Clejani pot ajunge la onorarii de 10.000 de euro sau mai mult, însoțiți de echipe complete de instrumentiști.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE