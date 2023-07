Deși a încercat postul intermitent, rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, pentru că, în cazul ei, nu a funcționat.

„Am momente când nu mănânc deloc carne sau când dulciurile devin parte din meniul meu, o parte sau de două ori pe lună. Îmi plac dulciurile, doar că acum nu mai simt nevoia să mănânc atât de mult dulce. Am învățat să nu îmi pun opreliști.

Dacă simt nevoia mănânc, importantă e cantitatea. Am încercat postul intermitent, dar pentru mine nu funcționează, nu a funcționat niciodată, asta pentru că organismul are o memorie și în memoria organismului meu, metabolismul se accelerează prin prisma meselor regulate și prin exerciții fizice regulate”, mărturisește Florentina Opriș, pentru Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Florentina Opriș recunoaște că nu a dus niciodată o luptă acerbă cu greutatea, dar că a avut întotdeauna un regim de viață sănătos.

„Cel mai mult am avut trei kilograme peste greutatea normală. Asta s-a întâmplat acum mulți ani, din cauze emoționale, și nu am vrut să fac nimic, eu cred că organismul avea nevoie să se protejeze oarecum. După s-au dus.

Recomandări Fostul loc de muncă al surorii Gabrielei Firea acuză ziariștii de „presiuni”, „exagerări” și „afectarea activității” pentru că au așteptat 6 ore la ușă pentru un răspuns. Ce omite?

Acum nu mai am greutatea pe care o avem la 30 de ani, dar la 55 de ani, pe care i-am împlinit, am o greutate care zic eu că se potrivește vârstei mele. Nu m-aș mai vedea acum atât de slabă și atât de preocupată de asta, pentru că fiecare vârstă are farmecul ei, chiar dacă ai un kilogram sau două în plus”, mai spune ea.

Playtech.ro Liviu Dragnea, declaraţii neaşteptate despre Irina Tănase. Ce făceau cei doi fără să ştie nimeni

Viva.ro Îl mai știi pe Radu Coșarcă? Cum arată și cu ce se ocupă acum fostul prezentator, la 20 ani de când s-a retras din TV

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Afacerea cu care o româncă a dat lovitura. Face milioane de dolari în Australia cu o idee din locul ei natal

Știrileprotv.ro Cât a plătit un român la un bar din Thassos, pentru o bere, două cafele și o sticlă de apă. A postat poza cu bonul. FOTO

Observatornews.ro O fetiţă de 11 ani cu autism din Sălaj, violată de tatăl vitreg. Mama a aflat adevărul, după ce a lăsat telefonul pornit în cameră când a plecat de acasă

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Horoscop Cristina Demetrescu: Șase nativi își schimbă viața până la final de an. Cine sunt norocoșii zodiacului / Video