De când și-a întâlnit logodnicul, Otilia este stabilită în Turcia și revine în România doar ocazional, pentru proiecte și vizite. La finalul lunii august, artista va celebra două evenimente speciale: o nuntă tradițional turcească și una cu specific românesc.

„E puțin greu și stresant pentru că vor fi două nunți”, mărturisește Otilia. „Pe 30 august vom avea o nuntă tradițională turcească, unde voi purta caftan și voi fi pictată cu henna, exact ca sultanele de altădată. Sunt așteptați aproximativ 600 de invitați, dar evenimentul este deschis oricui își dorește să fie alături de noi”.

Ziua următoare, pe 31 august, va avea loc cea de-a doua nuntă, organizată într-un hotel de lux din Limag, Turcia, unde vor participa aproximativ 200 de invitați. „Totul este pregătit: meniu, atmosferă și o rochie de mireasă spectaculoasă, creată special pentru mine de un designer turc”, adaugă artista.

Otilia nu a lăsat muzica deoparte

Chiar dacă perioada este extrem de aglomerată, Otilia nu a lăsat muzica deoparte. Recent, a lansat piesa „Every Minute”, disponibilă pe toate platformele de streaming. Single-ul pop marchează o nouă etapă în cariera și viața Otilei, mai matură, mai sinceră, dar la fel de magnetică.

Cu două nunți spectaculoase și o nouă lansare muzicală, Otilia trăiește intens fiecare moment. În doar o săptămână, artista va deschide unul dintre cele mai frumoase capitole din viața ei: cel al familiei, alături de Bekir Ali.

