La masa juriului, alături de Cosmin Nedelcu (Micutzu) se mai află Mihai Bendeac, Delia, Maurice Munteanu și Anca Dinicu, iar prezentatori sunt nimeni alții decât comedianții Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Micutzu colaborează pentru prima dată cu Mona Segall

Emisiunea, care debutează pe 6 septembrie 2025, de la ora 20.00, oferă un mare premiu în valoare de 100.000 de euro, care va fi acordat în cadrul unei finale live.

În momentul în care Antena 1 a anunțat noul show, „The Ticket”, Libertatea a stat de vorbă cu Micutzu (Cosmin Nedelcu), pentru a afla de la acesta cum este să lucreze alături de Mona Segall.

„E prima oară când lucrez cu Mona Segall. Mă simt în siguranță! Asta cred că pot să spun. Când e vorba de Mona Segall, cred că te simți în siguranță și știi că produsul final o să fie unul bun. Am acceptat propunerea cu foarte mare bucurie. N-a fost nevoie de convingere.

La un moment dat a avut Mihai Bendeac o idee, cred că de mai bine de jumătate de an, după care, din dorința lui de a lucra cu Mona Segall, s-au întâmplat lucrurile și au prins acest curs. Mona Segall a acceptat un proiect pe care să-l facă împreună. Și eu, cumva, cred că sunt balastul lui Mihai Bendeac din ideea precedentă. Și sper să rămân aici”, a spus Micutzu în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, ținând cont că Mihai Bendeac a spus, și nu doar o dată, că Mona Segall este cel mai bun producător TV din România, l-am întrebat pe Cosmin Nedelcu dacă este de acord cu părerea pe care o are colegul său din emisiunea „The Ticket”, de la Antena 1.

„Din păcate, eu nu am o relație lungă cu televiziunea și nici nu sunt atât de îndrăgostit ca Mihai Bendeac de televiziune, deci nu pot să mă pronunț. Dar, dacă e să vorbim din statistici și după cifre, cel mai probabil așa e”, ne-a răspuns comediantul.

Cosmin Nedelcu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de presă și de colegii lui

Pentru că interviul a avut loc fix în ziua în care Cosmin Nedelcu a împlinit 39 de ani, l-am întrebat pe Micutzu dacă se aștepta să-și sărbătorească ziua alături de colegii lui și de oamenii din presă.

„Nu! Este o coincidență. În primul rând, eu mi-am serbat deja ziua, pentru că știam că azi o să fim ocupați. Fusesem anunțat că astăzi va avea loc evenimentul, ba chiar azi ar fi trebuit să fie prima zi de filmare, dar s-a modificat programul. Și, prin urmare, din punctul meu de vedere, ziua mea a fost, chiar dacă azi m-am născut”, a încheiat vedeta interviul pentru Libertatea.

