În urmă cu ceva timp, Damian Drăghici cântărea 163 de kilograme și era dependent de dulciuri. Zahărul era cel mai pun prieten al său, iar asta se vedea și pe cântar.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a mărturisit Damian Drăghici.

După ce a realizat că trebuie să facă o schimbare, artistul a reușit să slăbească 70 de kilograme și nu are de gând să se oprească aici. Acesta a renunțat complet la zahăr și spune că nu a fost deloc greu.

„Nu mai mănânc deloc niciun fel de carbohidrat de trei luni de zile. Și n-am mai atins deloc, deloc, deloc zahăr. Inclusiv fructe. Zero. Nu simt nevoia. Nu a fost greu (n.r. – când a renunțat la carbohidrați și zahăr). Am două mese pe zi. Proteină, ouă, avocado, salate, tot felul de lucruri”, a declarat Damian Drăghici recent.

