Dan Alexa, cunoscut antrenor și concurent la Asia Express 2025, trece printr-un nou moment delicat pe plan personal. Sportivul a depus actele de divorț de Andrada, femeia cu care era căsătorit de 5 ani. Cei doi au împreună un băiat, pe Dan Arkan.

După o relație care părea solidă și discretă, ruptura vine la scurt timp după revenirea lui Dan Alexa în țară, odată cu finalizarea filmărilor pentru emisiunea Asia Express. Deși mariajul părea stabil privit din exterior, se pare că experiențele trăite în timpul show-ului i-au schimbat perspectiva fostului fotbalist, ducând la decizia de a încheia oficial relația.

Este al doilea divorț pentru antrenor, care în 2016 s-a despărțit și de Izabela, mama celor două fiice ale sale. Contactat de CANCAN.RO, Dan Alexa a oferit o scurtă declarație: „Nu vreau să comentez nimic momentan. Este o acțiune, acum încep divorțul, însă nu vreau să comentez.”

Discret, dar ferm, Alexa pare hotărât să-și continue viața pe un drum nou, de data aceasta din nou… singur.

Ce declarau Dan Alexa și Gabi Tamaș înainte de Asia Express

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”.

