De aproape două săptămâni Dani Oțil se află în Malta, la filmările Power Couple România, sezonul 3. Muncește alături de întreaga echipă, filmează de zor, dar acum are parte și de o vizită mult așteptată. Soția Gabriela și băiețelul Tiago au ajuns în Malta.

Dani Oțil, reuniune cu familia în Malta

Ieri, 8 octombrie, deși ploua la București, Gabriela și Tiago s-au îmbarcat în avion cu destinația Malta. În aeroport, micuțul a făcut și o confesiune despre tatăl lui. „Vreau să îl iubesc pe tati”, a spus Tiago într-un clip postat de Gabriela pe Instagram.

După un zbor scurt, aceștia au ajuns în Malta, unde revederea cu Dani Oțil a fost una plină de emoții. În această dimineață, familia a luat micul-dejun pe terasa apartamentului în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3, iar prezentatorul a fost surprins alături de fiul lui.

„Viața merge numa înainte”, a scris el în dreptul unei imagini postate pe Facebook. Fanii l-au răsplătit cu mii de like-uri, poza fiind pe placul tuturor.

Înainte cu câteva zile, Gabriela Oțil a dezvăluit că îi va face o vizită lui Dani Oțil în Malta. „Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început, cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.”, a zis ea pentru Cancan.

Și a continuat: „Da, deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noaptea”.

Dani Oțil, absent de la Neatza

Înainte de plecarea în Malta, prezentatorul a anunțat că își lasă colegii să își facă de cap fără el la matinalul de la Antena 1. „A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou.

Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că încă o dată îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil!

Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”.

