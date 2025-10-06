„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă… La un moment dat i-a zis lui Radu: «Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă». Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a declarat Adela Popescu pentru Viva.ro.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Întrebată dacă băieții ei s-au confruntat vreodată cu bullyingul la școală sau la grădiniță, un fenomen foarte des întâlnit peste tot, Adela Popescu spus că este liniștită din punctul acesta de vedere. Având în vedere că cei doi nu și-au expus copiii în mediul online, acolo unde ei sunt activi, cei mici nu s-au confruntat cu probleme.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem, pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a declarat Adela Popescu pentru Viva.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE