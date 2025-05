În primele luni după despărțire, cei doi au fost filmați și fotografiați în timp ce se certau în stradă, iar apoi au urmat multe atacuri în presă, din partea amândurora. Iar în toamna anului 2024, divorțul dintre cei doi a fost încheiat în mod oficial.

Anamaria Prodan vorbește într-un podcast despre numele Reghecampf

Acum, Anamaria Prodan vorbește din nou despre fostul ei soț, afirmând în podcastul lui Viorel Grigoroiu, care apare pe YouTube pe 6 mai 2025, la ora 20.00, că va păstra numele Reghecampf atâta timp cât dorește ea.

„Pe fostul soț îl strigau mulți domnul Prodan. De ce încă Reghecampf? A fost o chestie de mândrie, pentru că mi s-a cerut să renunț la nume pentru că nu am voit să-l port. Numele pe care l-am construit din greu. Și am spus că voi demonstra că voi purta numele Reghecampf cât vreau eu.

Nimeni nu are dreptul vreodată să-mi spună tu nu ai voie să-l porți pentru faptul că este al meu. Când tu erai nimeni pe stradă, când eu l-am construit! Și atunci am luptat cu avocatul meu în instanță, am câștigat numele, iar acum am să revin la Prodan”, a spus Anamaria Prodan.

În cadrul aceluiași interviu, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre actuala ei relație cu Ronald Gavril.

Ce spune impresara despre relația cu Ronald Gavril

„Eu am intrat în box cu toată forța, pentru că vreau să aduc titluri mondiale în România. Ronald Gavril este un sportiv de top, un om cu un caracter incredibil, și am început să lucrăm împreună. De la respect profesional am ajuns să ne îndrăgostim”, a mai dezvăluit impresara în fața lui Viorel Grigoroiu.

Coincidența face ca interviul pe care l-a oferit Anamaria Prodan în cadrul podcastului să apară pe YouTube fix în ziua în care Dan Alexa, despre care s-a speculat foarte mult timp că ar fi avut o relație cu impresara, a recunoscut că divorțează de Andrada, femeia care i-a fost soție timp de cinci ani.

