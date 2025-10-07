Chiar dacă au petrecut mai multe săptămâni departe de agitația din București, Radu Vâlcan și Adela Popescu nu au rămas la Șușani, deoarece decizia lor de a locui acolo a fost luată doar pentru perioada verii.

„Ne-am relocat pe perioada vacanței copiilor. Doar peste vară, evident. Este absolut superb. Copiii crescuți la țară… De exemplu, Adela când e la țară cu copiii îmi trimite poze, îmi trimite filmulețe cu ei… Se duc în coteț și iau găinile, le stresează, nu mai fac ouă. Păsările stresate nu mai fac ouă, la un moment dat. Dar pentru ei este o fericire de nedeschis și sănătate pură, pur și simplu. E un mediu benefic lor și asta ne încarcă și pe noi și ne bucurăm foarte mult”, a spus Radu Vâlcan, în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă s-ar muta definitiv la Șușani, în județul Vâlcea, prezentatorul de la Insula Iubirii, show care a fost lider de audiență în această vară, a precizat că nu se știe niciodată ce îi rezervă viitorul.

„Acum nu știu, dar casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță. Pe moment, ea este doar pentru vacanță, dar nu se știe mai încolo. Nu știu! Niciodată nu poți să spui niciodată”, a adăugat Radu Vâlcan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Ținând cont că el este prezentator TV, iar Adela Popescu este actriță, am vrut să aflăm de la Radu Vâlcan dacă vreunul dintre cei trei băieți pe care îi au împreună are înclinații către lumea showbizului.

„Ei ne văd. Aud la școală, la grădiniță, aud de pe la colegi… Cumva cel mare conștientizează mai mult, ceilalți mai mici nu prea își dau seama, dar cumva știu ce facem. Cel mare își dorește să fie actor, are înclinația asta din partea Adelei, partea asta artistică de la ea. Face cursuri la școală, a avut și câteva spectacole de teatru, dar nu asta este important, ci faptul că este înclinat mai mult spre Adela. Ea este ambidextru, adică scrie cu ambele mâini. Alexandru, fiul cel mare, are și el înclinații artistice, adică e foarte focusat, are o înclinație în direcția asta, către tot ce înseamnă artistic. Nu știm… până la urmă, fiecare face ce vrea. Noi îi susținem și le croim drumul dorit de ei, până la urmă”, a încheiat vedeta de la Antena 1 interviul pentru Libertatea.