Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV

Daniel Pavel_Desafio AventuraIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Câți români s-a uitat la prima ediție Desafio: Aventura

PRO TV a fost lider de audiență aseară în intervalul orar 20:28 – 22:58, cu premiera reality show-ului Desafio: Aventura. Prima ediție a emisiunii a înregistrat 7.2 puncte de rating și 22.6% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. De-a lungul difuzării, o medie de peste 1.2 milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.5 milioane de români erau cu ochii pe cel mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura. 

Echipa Norocoșii a câștigat prima bătălie pentru teritoriu

După ce, în ediția de aseară, echipa Norocoșii a câștigat prima bătălie pentru teritoriu a competiției și și-a adjudecat vila, beneficiind astfel de confort, siguranță și avantaje strategice importante, echilibrul dintre echipe începe deja să se schimbe. În timp ce Norocoșii se bucură de condiții superioare și de resurse esențiale pentru refacere și planificare, Visătorii au fost nevoiți să își înceapă parcursul în pustiu, un teritoriu lipsit de confort, unde adaptarea, rezistența psihică și spiritul de echipă devin decisive. În același timp, Luptătorii s-au stabilit în satul pescăresc, un spațiu care le oferă oportunități diferite, dar și provocări specifice, punându-le la încercare capacitatea de a colabora și de a face față condițiilor imprevizibile.

Diseară vom afla cine este primul concurent eliminat din Desafio: Aventura

În ediția difuzată în această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, competiția Desafio: Aventura intră într-o etapă crucială. Tensiunile cresc, alianțele încep să se contureze, iar strategiile individuale și de echipă capătă o importanță tot mai mare, odată cu una dintre cele mai importante confruntări ale săptămânii – bătălia pentru salvare. Aceasta nu este doar o probă de forță sau îndemânare, ci un test complex de rezistență, concentrare și voință, în care fiecare decizie poate influența decisiv parcursul concurenților în competiție.

Miza este uriașă, deoarece în urma acestei confruntări vom afla cine este primul concurent eliminat din Desafio: Aventura. Pentru acesta, competiția se va încheia, iar visul de a ajunge până la final și de a câștiga marele premiu în valoare de 150.000 de euro se va opri brusc. Momentul eliminării marchează, totodată, începutul unei noi etape în show, în care presiunea crește, iar fiecare concurent rămas în joc va fi nevoit să își regândească strategiile.

În această seară, de la 20:30, telespectatorii sunt invitați să urmărească bătălia pentru salvare, emoțiile primei eliminări și evoluția competiției Desafio: Aventura, la PRO TV și pe VOYO, acolo unde aventura continuă sub semnul suspansului și al mizelor extreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Pericol ridicat de avalanşă în Masivul Vâlcan: s-au format cornişe de zăpadă de peste 2,5 metri. Avertisment pentru turişti
Știri România 15:25
Pericol ridicat de avalanşă în Masivul Vâlcan: s-au format cornişe de zăpadă de peste 2,5 metri. Avertisment pentru turişti
Exemplul de curaj al tânărului mutilat de un incendiu în copilărie. „Nu mă raportez la ce a fost, ci la ce pot construi mai departe”
Știri România 14:00
Exemplul de curaj al tânărului mutilat de un incendiu în copilărie. „Nu mă raportez la ce a fost, ci la ce pot construi mai departe”
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, experiență inedită în Bali. „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi”
Stiri Mondene 16:28
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, experiență inedită în Bali. „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi”
Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 16:11
Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
ObservatorNews.ro
Tată şi fiu au ales să moară împreună. S-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax.ro
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
Politică 04 ian.
„Ce politică externă trebuie să facă România?”, întreabă un lider PSD, după ce Maduro a fost răpit de SUA din Venezuela
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York