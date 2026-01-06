Desafio: Aventura 6 ianuarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Câți români s-a uitat la prima ediție Desafio: Aventura

PRO TV a fost lider de audiență aseară în intervalul orar 20:28 – 22:58, cu premiera reality show-ului Desafio: Aventura. Prima ediție a emisiunii a înregistrat 7.2 puncte de rating și 22.6% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. De-a lungul difuzării, o medie de peste 1.2 milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.5 milioane de români erau cu ochii pe cel mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura.

Echipa Norocoșii a câștigat prima bătălie pentru teritoriu

După ce, în ediția de aseară, echipa Norocoșii a câștigat prima bătălie pentru teritoriu a competiției și și-a adjudecat vila, beneficiind astfel de confort, siguranță și avantaje strategice importante, echilibrul dintre echipe începe deja să se schimbe. În timp ce Norocoșii se bucură de condiții superioare și de resurse esențiale pentru refacere și planificare, Visătorii au fost nevoiți să își înceapă parcursul în pustiu, un teritoriu lipsit de confort, unde adaptarea, rezistența psihică și spiritul de echipă devin decisive. În același timp, Luptătorii s-au stabilit în satul pescăresc, un spațiu care le oferă oportunități diferite, dar și provocări specifice, punându-le la încercare capacitatea de a colabora și de a face față condițiilor imprevizibile.

Diseară vom afla cine este primul concurent eliminat din Desafio: Aventura

În ediția difuzată în această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, competiția Desafio: Aventura intră într-o etapă crucială. Tensiunile cresc, alianțele încep să se contureze, iar strategiile individuale și de echipă capătă o importanță tot mai mare, odată cu una dintre cele mai importante confruntări ale săptămânii – bătălia pentru salvare. Aceasta nu este doar o probă de forță sau îndemânare, ci un test complex de rezistență, concentrare și voință, în care fiecare decizie poate influența decisiv parcursul concurenților în competiție.

Miza este uriașă, deoarece în urma acestei confruntări vom afla cine este primul concurent eliminat din Desafio: Aventura. Pentru acesta, competiția se va încheia, iar visul de a ajunge până la final și de a câștiga marele premiu în valoare de 150.000 de euro se va opri brusc. Momentul eliminării marchează, totodată, începutul unei noi etape în show, în care presiunea crește, iar fiecare concurent rămas în joc va fi nevoit să își regândească strategiile.

În această seară, de la 20:30, telespectatorii sunt invitați să urmărească bătălia pentru salvare, emoțiile primei eliminări și evoluția competiției Desafio: Aventura, la PRO TV și pe VOYO, acolo unde aventura continuă sub semnul suspansului și al mizelor extreme.

